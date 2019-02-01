



::. Как сделать и правильно установить теплицу | Овощеводство Как сделать и правильно установить теплицу

В северном огородничестве недостаток тепла является главным отрицательным фактором. К тому же лето у нас короткое, и теплолюбивые культуры не успевают созреть. В этих условиях трудно получить урожай, особенно в ранние сроки. Поэтому необходимо покупка или строительство и использование простейших сооружений защищенного грунта — теплиц и парников. Мы поговорим о строительстве и установки пленочных теплиц.

Разнообразные сооружения, строящиеся на дачных участках, нередко не обеспечивают оптимальных условий для роста и развития овощных культур и не соответствуют основным требованиям, предъявляемым к ним. Такие сооружения должны иметь максимальную светопроницаемость и способность сохранять тепло, а значит, должны иметь наименьшую площадь затеняющих деталей. Их следует располагать таким образом, чтобы солнечные лучи попадали в них в течение всего дня. Размещать теплицы нужно на хорошо освещаемых солнцем местах. Важное значение для теплового режима имеет и защищенность от холодных северных и северо-восточных ветров.

Площадь теплицы может быть любой и зависит от потребности семьи в ранних и теплолюбивых овощах.

Целесообразно строить не одну, а две или три теплицы для выращивания двух-трех овощных культур с неодинаковыми биологическими свойствами, например томата и огурца. Это важно и для соблюдения культурооборотов

(чередования огородных растений по годам). Типичная конфигурация теплицы — прямоугольная. Оптимальная площадь для средней семьи составляет 12-15 м 2 , длина — 4-4,5 м, ширина — З м. Располагать теплицу лучше в направлении с востока на запад.

Наиболее распространенная конструкция —двускатная, с высотой стенок 130-140 см, в коньке 2-2,2 м. При ширине 3 м ее кровля имеет относительно крутой наклон и, следовательно, обеспечивает хорошее проникновение света, а также сброс дождевой воды. По углам и боковым сторонам устанавливают стойки сечением 6 х 6 см или 7 х 7 см и три таких же бруса для кровли. Теплицы можно строить и с односкатной крышей, обращенной склоном к югу. Северная стена должна быть на 80-100 см выше южной, например, 2,4 - 2,6 м и 1,4 -1,6 м. При увеличении ширины разница в высоте должна возрастать.

Снизу делается обвязка из таких же брусьев. Можно сделать бетонный или кирпичный фундамент высотой над поверхностью грунта 20-25 см. Но это стоит дорого и требует больших затрат труда. Поэтому можно обойтись лишь установкой низких блоков или даже крупных камней по углам и под средними стойками. Иногда основанием могут служить кирпичи. Важно, чтобы деревянное основание не касалось влажного грунта, разрушающего древесину. Все деревянные детали обрабатывают олифой или другими антисептическими составами.

Двери устанавливают с торцовой стороны. По ширине они должны быть достаточными для прохода с носилками. Их делают в середине торца и с той стороны, где отведено место для биотоплива и тепличного грунта. Форточку устанавливают в середине кровли у конька с южной стороны. Ее размер зависит от общей площади теплицы. В целях лучшего сбережения тепла в пленочных теплицах можно обойтись и без форточки. В этом случае с противоположной от двери стороны делают пленку подъемной снизу и не приколачивают к стойкам до высоты 50- 60 см, чтобы поднимать ее в жаркое время.

Можно строить арочные теплицы из деревянных досок шириной 8 см, толщиной 2 см. Свежераспиленная сырая древесина легко сгибается. Для изготовления арок из 3-4 досок делают шаблон полукруглой формы со столбиками по периметру. Сложенные вместе четыре доски плавно сгибают по полукругу, сколачивая гвоздями. Готовые арки по концам связывают проволокой, чтобы сохранялась заданная форма. Для теплицы площадью 15- 18м 2 нужно 4-5 дуг. Фундаментом служат брусья сечением 10x10 см. Концы дуг вставляются в сделанные с внутренней стороны брусьев щели на расстоянии 100-150 см один от другого, а поверх них накладывают продольные рейки, прибивая к аркам по центру и по бокам.

Ш. Бексеев,

доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 163 | автор: sadovod | Вчера, 11:14 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.