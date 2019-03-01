|Когда можно приступать к обработке почвы?
Совсем скоро сойдет снег, и мы устремимся на наши фазенды. А вот с обработкой почвы торопиться не следует, вернее необходимо дождаться ее готовности, или как говорят - спелости.
Давайте разберемся, когда можно приступать к перекопке, рыхлению и изготовлению грядок. И почему нельзя это делать сразу после схода снега.
Дело в том, что почва должна созреть, легко крошиться, не образую комков и не должна пересыхать. В последнем случае мы опоздаем с первыми посевами и рыхление почвы будет затруднительным.
Готовность почвы для перекопки и рыхления определить не трудно. Для этого с глубины 5-15 см надо взять в ладонь горсть земли и сжать её, чтобы образовался ком. Поднимите этот ком на высоту 1 м и разожмите ладонь, дайте ему свободно упасть. А теперь будем смотреть результаты, и определять готовность или спелость почвы.
Почва спелая, если:
1. Ком супесчаной или легкой суглинистой почвы рассыпался на маленькие комочки.
2. Ком тяжелой суглинистой почвы или глинистой почвы, разваливается не сильно, или растрескался.
Почва не готова, если:
Ком земли, падая, сплющился, но не развалился.
Если ком рассыпался, значит с обработкой, почвы вы немного затянули.
Но не огорчайтесь и приступайте к работе.
Разделку почвы граблями надо проводить сразу вслед за перекопкой, не делая между ними длительных перерывов, так как на поверхности особенно в жаркую погоду на тяжелых почвах, образуются пересохшие глыбы земли, которые порой затруднительно разбить. Такую глыбистую почву трудно засевать, а потому всходы будут неравномерными и разреженными.
П. Соколов
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