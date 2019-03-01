



::. Когда можно приступать к обработке почвы? | Овощеводство Когда можно приступать к обработке почвы?

Совсем скоро сойдет снег, и мы устремимся на наши фазенды. А вот с обработкой почвы торопиться не следует, вернее необходимо дождаться ее готовности, или как говорят - спелости.

Давайте разберемся, когда можно приступать к перекопке, рыхлению и изготовлению грядок. И почему нельзя это делать сразу после схода снега.

Дело в том, что почва должна созреть, легко крошиться, не образую комков и не должна пересыхать. В последнем случае мы опоздаем с первыми посевами и рыхление почвы будет затруднительным.

Готовность почвы для перекопки и рыхления определить не трудно. Для этого с глубины 5-15 см надо взять в ладонь горсть земли и сжать её, чтобы образовался ком. Поднимите этот ком на высоту 1 м и разожмите ладонь, дайте ему свободно упасть. А теперь будем смотреть результаты, и определять готовность или спелость почвы.

Почва спелая, если:

1. Ком супесчаной или легкой суглинистой почвы рассыпался на маленькие комочки.

2. Ком тяжелой суглинистой почвы или глинистой почвы, разваливается не сильно, или растрескался.

Почва не готова, если:

Ком земли, падая, сплющился, но не развалился.

Если ком рассыпался, значит с обработкой, почвы вы немного затянули.

Но не огорчайтесь и приступайте к работе.

Разделку почвы граблями надо проводить сразу вслед за перекопкой, не делая между ними длительных перерывов, так как на поверхности особенно в жаркую погоду на тяжелых почвах, образуются пересохшие глыбы земли, которые порой затруднительно разбить. Такую глыбистую почву трудно засевать, а потому всходы будут неравномерными и разреженными.

П. Соколов

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::. прочитало: 130 | автор: sadovod | Вчера, 10:49 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.