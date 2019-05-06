Чтобы овощи были вкусными и красивыми

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Предварительное и равномерное известкование почв открытого грунта и тепличных смесей - непременное условие и гарантия получения стандартной продукции. Причем для каждого из овощей или их групп с одинаковыми потребностями кислотность нужно доводить до рекомендуемых интервалов, делать это до посадок и посевов, а затем поддерживать уровень кислотности сбалансированными подкормками (без возможности резких скачков показателей кислотности в ту или иную сторону) до полного формирования урожая.

Равномерность водного режима почвы с добавкой поливов при недостаточности осадков исключит растрескивание и дуплистость корнеплодов, обеспечит оптимальную плотность завивания капустных кочанов, стандартность размеров овощей.

Как головкам цветной капусты для отбеливания нужно своевременное притенение, так и плодам томата и огурца иногда необходимо пребывание на прямом солнечном свету для улучшения цвета и равномерности окраски.

Своевременное и достаточное внесение азота под ревень, а также равномерность обеспечения растений влагой помогут сохранить присущую сортам окраску черешков. В противном случае они будут зелеными даже у сортов с темно-розовой или красной окраской.

В отношении такого качества овощей, как вкус, естественно, не может быть единого мнения. Вкус определяется собственными ощущениями и привычками того или иного человека. Для подавляющего большинства огородников главной субъективной оценкой вкуса овощной продукции является ее получение на собственном огороде. Лучшим вкусом обладают огурцы и томаты из открытого грунта (по сравнению с тепличными). А для тепличного укропа характерна потеря запаха по сравнению с выращенным на открытой грядке. Многие отдают предпочтение укороченным огурцам, а не длинноплодным, даже если и те, и другие выращены в одной теплице.

Только что снятые опыляемые огурчики пахнут приятнее партенокарпических. Естественные почвы хоть чуть-чуть, но улучшают вкус и запах овощей в сравнении с тепличными грунтами и с искусственными субстратами.

«Настраивая» агротехнику своего огорода по основным положениям и правилам, каждый может наилучшим образом использовать возможности отдельных метров для получения различных овощей с улучшенным вкусом. И каждый огородник вправе заменять менее вкусные сорта культур на лучшие.

В отношении консистенции продуктивных частей ряда овощей можно сказать, что она целиком зависит от приемов ухода, которые должны противостоять природным условиям, способствующим ее ухудшению. Так, дряблость корнеплодов редиса не возникает при постоянных (утренних и вечерних) поливах растений с момента плодообразования, при жаркой, сухой и ветреной погоде. Тот же регулярный водный режим на редисе с хорошим азотным, умеренным калийным и минимальным фосфорным питанием исключит стрелкование растений, следствием которого становится одеревенение корнеплодов.

Правильное влагообеспечение (без избытка и перерывов) в сочетании с оптимизацией пищевого режима предотвратят огрубение плодов репы, брюквы, кольраби, спаржи.

У большинства пряновкусовых культур лучшие показатели аромата получают при достаточном обеспечении их органическими удобрениями и срезках зелени до начала цветения или при раскрытии первых бутонов. Приятному запаху способствуют и подкормки азотно-фосфорными удобрениями.

Некачественные по органолептическим признакам овощи могут встречаться на рынке, и то только у непорядочных торговцев. В собственном хозяйстве ничего подобного на столе не бывает.

Если все вышеперечисленные качественные показатели овощной продукции достаточно легко себя обнаруживают, то внутренние показатели, составляющие основу питательности овощей, обнаруживаются только на основе биохимических анализов. Поскольку эти показатели недоступны основной массе огородников, остается только подробно перечислить агротехнические приемы выращивания культур, способствующие получению более качественной по этим характеристикам продукции.

Главным в овощах является не величина получаемых урожаев, а содержание сухих веществ, особенно необходимых в питании. И нередко бывают случаи, когда, в зависимости от приемов ухода, при меньших урожаях можно иметь больше сухих веществ, а от больших урожаев - меньше.

Ученые-селекционеры при выведении новых сортов и гибридов овощных культур обязательно стараются поднять показатели уровня накопления сухих веществ в потомстве по сравнению с родительскими формами. При генетической устойчивости этой величины ее не могут понизить даже ошибки в агротехнике. А при высоком агротехническом уровне возделывания растений их потенциальная способность к накоплению сухих веществ может возрастать.

Э. Феофилов,

засл. агроном России

Газета "САДОВОД"





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::. прочитало: 161 | автор: sadovod | 17 мая 2019 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.