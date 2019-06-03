Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. Прореживание – работа трудоемкая, но необходимая | Овощеводство
Прореживание – работа трудоемкая, но необходимая
По мере роста растения затеняют и угнетают друг друга, поэтому не забывайте их своевременно прореживать. Работа это трудоемкая, но себя оправдывает. Прореживание мелкосемянных растений начинайте с фазы первого-второго настоящего листа. Обычно это бывает через 3-4 недели после появления всходов.
Всходы моркови прореживайте в рядочках дважды: сначала на 1-2 см в ряду, затем на 4-5 см.
Репу, редьку продергивайте через 4 см. Брюква и пастернак имеют более крупные листья, поэтому оставляйте их в ряду - через 10-12 см. Ранние сорта редиса нормируйте через 3-4 см, поздние - через 6-8 см.
У свеклы из каждого семени-клубочка получается несколько всходов. При первом прореживании в ряду оставляйте растения через 2-3 см, окончательно - через 5-6 см. Удаленные растения рассаживайте по откосам гряд или же на свободные места. Можно пикировку свеклы проводить по бокам луковой грядки. Пока растения свеклы приживутся и пойдут в рост, лук будет готов к уборке. Чтобы меньше травмировать корни свеклы, сажайте ее под колышек, следите, чтобы они не загибались. Растения должны быть не выше 10 см. Переросшая рассада дает уродливые корнеплоды.
Запаздывание с прореживанием снижает урожай и его качество. При прореживании плотно растущих корнеплодов корни оставшихся растений оголяются. Их надо присыпать почвой и разровнять ее. Особенно осторожно прореживайте морковь. При ее прореживании в воздух выделяются эфирные масла, которые привлекают морковную муху, и она откладывает свои яйца в обнаженный корнеплод.
Петрушку можно прореживать все лето, используя свежую зелень в пищу. Окончательную прорывку растений проводите в конце августа, когда они усиленно набирают корнеплод. Расстояние между растениями должно быть не менее 6-8 см. Уход за пастернаком проводите вечером, лучше в перчатках, так как растение выделяет вещества, вызывающие ожоги кожи.
К. Константинов, канд. с.-х. наук
Газета «САДОВОД»
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 192 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама










календарь
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Июнь 2019 (4)
Май 2019 (20)
Апрель 2019 (24)
Март 2019 (21)
Февраль 2019 (23)
Январь 2019 (34)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"