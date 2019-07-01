



::. Влияние влаги на растения и корневую систему | Овощеводство Влияние влаги на растения и корневую систему

Количества воды, необходимые для полного насыщения семян, зависят от вида, сорта растения, условий, места произрастания семенников. Во время набухания семян содержащийся в них крахмал поглощает около 70 частей, а белок - около 180 частей воды от массы семени. Быстрее всего набухают семена бобовых культур. Семена, созревавшие в условиях избытка влаги, требуют ее для набухания больше, чем те, что созревали при меньшей влагообеспеченности или полностью на семенных растениях.

При высокой требовательности овощных культур к воде в период появления проростков наибольшая влажность почвы нужна для моркови, лука, свеклы, меньшая - для салата.

Ответственный момент в водном режиме растений после набухания и прорастания семян наступает на стадии рассады. При недостатке влаги рассадные растения быстро (преждевременно) стареют, листья бледнеют, грубеют, не дорастают до возможных размеров. При посадке такая рассада плохо приживается. Избыток влаги ведет к вытягиванию и ослаблению растений, нарушает нормальный рост корней. Молодые растения, выращенные рассадой, после посадки более требовательны к воде, чем высеваемые в почву.

Возможные заморозки после высадки рассады и появления всходов от посевов отчасти нейтрализуются с помощью воды. Силу заморозка смягчает обильный полив, так как влажная почва выделяет в окружающий воздух много тепла.

Для улучшения приживаемости рассады обязательно нужно проводить обильные предпосадочные и умеренные послепосадочные поливы.

Стабильный водный режим взрослых растении зависит от развития корневой системы и использования ею всего почвенного объема в соответствии со схемой посева или посадки.

В период формирования корней решающее значение имеет содержание влаги в слое 5-15 см. Более редкие и обильные поливы для молодых растений полезнее частых, но слабых. Временный перерыв в поливах заставляет корни устремляться в вертикальном направлении в поисках воды, что стимулирует рост корневой системы, увеличивает поглощение не только воды, но и элементов питания.

При достаточной влажности почвы поверхность корней достигает своего максимума в период цветения культур. В это же время в наибольшей степени бывает развита их деятельная часть, что благоприятно влияет на поглотительные процессы.

В связи с деятельностью корневой системы следует отметить тесную связь водного режима почвы и способов ее увлажнения и воздушного режима почвы. Вода и воздух в почве фактически размещаются в одних и тех же почвенных пространствах, или полостях.

Как водное голодание, так и избыток влаги в почве, прежде всего, сказываются на корнях. В первом случае снижается их поглотительная деятельность, во втором - прекращается корнеобразовательный процесс.

Переувлажнение почвы вызывает недостаток в ней воздуха и кислорода в нем, ведет к отмиранию поглощающих корневых волосков. Там, где отмирают корневые волоски, они вторично не появляются; кожица корня превращается в пробковую ткань, а поступление воды и питательных солей через нее прекращается.

Э. Феофилов, засл. агроном России









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::. прочитало: 176 | автор: sadovod | Вчера, 13:11 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.