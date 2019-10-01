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::. О вреде сорняков | Овощеводство
О вреде сорняков
Сорными называют такие растения, которые не возделываются человеком, но засоряют сельскохозяйственные угодья. Иногда посевы одних культур засоряются другими видами культурных растений, такие растения называются засорителями. А сорняки, встречающиеся в посевах только родственных культур, называют специализированными.
Сорняки причиняют огромный вред земледелию и животноводству. Они снижают урожай всех сельскохозяйственных культур и ухудшают его качество. Сорняки усваивают из почвы значительное количество питательных веществ. Так, хвощ полевой выносит из почвы в сумме азота, фосфора и калия больше томата в 1,8 раза, свеклы - в 1,9, моркови - в 3, лука и салата - в 3,4, огурца - в 4, редиса - в 5,8 раза.
Многие сорняки способны поглощать воду и пищу раньше, чем культурные растения. Этому способствует хорошо развитая корневая система. У овсюга она достигает 2 м, у горчака ползучего - 10 м в глубину. Некоторые сорняки развивают большую вегетативную массу, которая затеняет почву, а следовательно, уменьшает температуру ее поверхности на 2...4°С. Такое снижение температуры почвы может ослабить развитие, культурных растений, почвенных микроорганизмов, особенно в северных районах. Вьюнок полевой, горец вьюнковый обвивают стебли культурных растений и нередко вызывают их полегание, что ведет к ослаблению синтеза.
На засоренных посевах ухудшается качество продукции: содержание крахмала в клубнях картофеля уменьшается на 8-17%, сахара и витаминов в корнеплодах моркови и свеклы - в 1,2-1,4 раза, масличность подсолнечника - на 1,2%, а содержание протеина в зерне - на 1,7%.
Многие сорняки обладают ядовитыми свойствами, неприятным вкусом или запахом. Наличие в муке до 0,5% семян куколя, горчака ползучего, белены черной делает продукцию непригодной для человека и животных. Наличие в сене до 5% веса горчака ползучего вызывает отравление животных. При поедании животными лука, чеснока, полыни горькой молоко, масло приобретают горький, неприятный вкус.
Некоторые сорняки способствуют распространению болезней и вредителей культурных растений. Паслен служит передатчиком рака картофеля, пырей ползучий – источником ржавчины и других заболеваний. На лебеде, чертополохе живут долгоносики. На листьях осотов откладывает яйца озимая совка. Сорняки (полынь, амброзия) в фазе цветения могут вызывать аллергические заболевания у человека. Все это указывает на необходимость решительной борьбы с сорными растениями.
Сорные растения обладают огромной плодовитостью. Они отличаются недружным прорастанием семян и способностью сохранять всхожесть многие годы. По наблюдениям П. А. Костычева, из 400 семян пастушьей сумки за 1173 дня проросло всего лишь 75 семян. Остальные семена хотя и не дали всходов, но не потеряли своей жизнеспособности.
Период прорастания семян сорняков зависит от плотности оболочки, температуры, влажности и других факторов. Семена мари белой в почве сохраняются до 6 лет, а в воде и навозе - 2,5 года. Эти семена не теряют всхожести, даже пройдя через кишечник животных и птиц.
У некоторых сорняков наблюдается разноплодие семян. Так, у лебеды семена трех видов: крупные коричневые, прорастающие быстро после посева; мелкие, черные, прорастающие только через год; очень мелкие, блестящие, черной окраски, прорастающие лишь на 3-й год. Известно, что семена вьюнка полевого сохраняют всхожесть до 96% после пребывания в течение 7 месяцев в проточной холодной воде. Растянутость появления всходов и сохранение всхожести у семян сорняков связаны с периодом покоя. Он обусловлен непроницаемостью оболочки семян для воды и воздуха. Но если оболочку снять или повредить, то семена хорошо прорастают. Семена большинства сорняков прорастают с небольшой глубины - 0,5-5 см. Крупные семена могут всходить и с большей глубины. А многолетние сорняки, кроме семенного возобновления, способны размножаться вегетативно, образуя" большое количество почек, отпрысков-порослей, луковиц.
К. Преображенский, канд. с.-х. наук
Газета "САДОВОД"




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::. прочитало: 188 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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