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::. Как влияют на растения сроки посева семян | Овощеводство
Как влияют на растения сроки посева семян
 Более ранние посевы лучше используют почвенный запас влаги, урожай созревает раньше и в более благоприятное для уборки время, но растения могут затягивать развитие в условиях пониженных температур и поражаться патогенами. Более поздние посевы развиваются быстрее при более высоких температурах, имеется возможность удалить рано проросшие сорняки, фаза развития растений не совпадает с фазой массового развития вредителей. К отрицательным сторонам поздних посевов относят пересыхание почвы, поздние сроки уборки.
Для каждой культуры следует подбирать оптимальные сроки в соответствии с ее биологическими особенностями и вегетационным периодом, сократить критический период прорастания семян и развития корневой системы, обеспечить несовпадение с фазами массового развития вредителей, оптимальные сроки уборки урожая.
В овощеводстве большинство этих задач решается применением рассадного метода и использования быстро прогреваемых приподнятых гряд (часто с биоподогревом).
Газета «Садовод»
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::. прочитало: 188 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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