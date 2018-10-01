Оптимальные сроки и погодные условия уборки урожая

Особенно большое значение для хранения овощей имеют погодные условия в период уборки урожая. Наиболее благоприятны сухие дни с пониженными температурами (6-8 °С). Перед закладкой в хранилища овощи должны быть охлаждены до 4-5 °С (кроме тыквы, кабачков, перцев, баклажанов и томатов). Поэтому лучше провести сбор по возможности поздней осенью. Однако нужно это сделать до наступления сильных заморозков, не допуская подмораживания, а также механических повреждений.

В самые поздние сроки убирают наиболее устойчивые к осенним заморозкам овощные культуры - брюссельскую капусту, кольраби, шпинат, пастернак, репу, салат, затем савойскую, красно- и белокочанную капусту и, наконец, - свеклу столовую, брюкву, редьку, петрушку, сельдерей, лук-порей, морковь и некоторые другие.

Своевременный сбор урожая - залог успешного длительного хранения овощей. Поврежденные холодом овощи, с вмятинами и порезами поражаются болезнями и быстро загнивают. Необходимо сразу провести сортировку и отобрать больные, поврежденные вредителями и с ушибами. Мелкие, уродливые и другие нестандартные овощи также не берут на хранение.

Ш.Г.Бексеев, профессор

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