Сорняки расскажут о качестве и составе почвы

Индикаторами состояния почвы являются и некоторые сорные растения. Так, о слабоизвестковых кислых почвах свидетельствует обилие черной осоки, дикой редьки, клевера и фиалки трехцветной. Тимьян, мак, мышиный ячмень и аистник селятся на сухих, чаще всего тощих песчаных почвах. Лютик ползучий, одуванчик, мятлик и лапчатка гусиная любят суглинистые и глинистые почвы. Тимофеевка, горицвет, хвощ и сердечник луговой выбирают местом своего произрастания застойно-влажные и глинистые почвы.

Сорняки всегда выбирают почвы, отвечающие своим потребностям. Наблюдая за ними, легко сделать выводы о качестве и составе почвы, сбалансировать и улучшить состав садово-огородного грунта (главное, не доведите наблюдения до той степени, когда «индикаторы» привольно расползутся по всему участку).

Например, подорожник, ромашка, бодяк и пырей указывают на излишнюю плотность почвы, вызванную недостаточной аэрацией или неверной агротехнической обработкой. Здесь вам потребуется обеспечить глубокое рыхление, мульчирование и регулярное внесение удобрений.

Там, где неожиданно появились заросли мокрицы, следует немедленно сократить количество вносимых удобрений.

Мать-и-мачеха испаряет своими листьями очень много влаги и поэтому обожает сильно влажные места, даже постоянно пребывающие в сырости. Если у вас в том месте не водоем и не прибрежная рабатка, срочно осушите почву.

Следите за знаками, которые подает сама природа.

3. Февралева

Газета "САДОВОД"





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