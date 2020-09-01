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::. Семена пряно-вкусовых культур | Овощеводство
Семена пряно-вкусовых культур
АНИС. Семенным растениям необходимо больше света и тепла, нужна защита от холодных ветров. Семена получают в год посева, выбирают здоровые и высокие растения, раньше других образующие цветоносы. Плоды-семянки, распадающиеся надвое, собраны в зонтики.
Убирают семена в фазе восковой спелости. Срезанные корзинки дозаривают в сухих местах. При благоприятных условиях хранения семена сохраняют всхожесть до 3 лет.
Из-за содержания ценных эфирных масел семена аниса находят самое широкое применение: в медицине, кулинарии, в кондитерской, мясной, рыбной, ликерово-дочной и парфюмерной промышленности.
БАЗИЛИК. При выращивании семян базилика следует учитывать растянутый на 2 месяца (соответственно цветению) период их созревания. Семена находятся в мелких (2 мм) плодах - темно-бурых орешках.
ИССОП. Семена получают ежегодно, со второго года от посева. Они находятся в плодах - трехгранных, продолговато-яйцевидных орешках. Масса 100 семян иссопа - 0,09-0,1 г. В 1 г содержится около 1000 семян. Всхожесть сохраняется до 4 лет.
КАТРАН. Получают семена на второй год, от маточных корнеплодов. Созревают они в течение месяца. Для повышения качества семян и ускорения их созревания прищипывают верхушки цветущих стеблей.
Убирают семенники (с последующим дозариванием) при побурении 70% семенных плодов-стручков. Катран имеет свои особенности созревания семян и их всхожести: семена, снятые через 30 дней от начала плодообразования, всходов не дают, 35-дневные имеют всхожесть до 9%, 45-дневные - до 25%, а 55-дневные - до 83%.
Семена катрана коричневые, шаровидной формы, до 2 мм в диаметре. Они содержат белки и жиры, имеют прочную оболочку, способны к прорастанию только после продолжительной (до 100 дней) стратификации,
КЕРВЕЛЬ. Семена получают из посеянных растений после пожелтения листьев. Семена должны легко вытряхиваться из соцветий-зонтиков.
Семена кервеля черные, тонкие и узкие. Находятся в легко распадающихся плодах-двусемянках.
ЛЮБИСТОК. Семена дает начиная со второго года жизни. Наиболее ценные семена находятся в центральных зонтиках семенных растений,
В распадающейся после созревания плодовой двусемянке находятся семена эллиптической формы и с ребрышками. В 1 г содержится 250-300 семян. В семенах любистока эфирных масел больше, чем в других его частях.
МАЙОРАН. Получить семена можно от рассаженных в горшки растений, перезимовавших в подвале и весной высаженных в грунт.
Собирают семена при побурении их большей части, но до осыпания. Они очень мелкие, светло-коричневые, с особым запахом. 81 г содержится около 5000 семян майорана. Всхожесть они сохраняет до 3 лег.
МЕЛИССА. Убирают семена после их побурения и до осыпания. Семенные побеги дозаривают после срезки.
Семена находятся в плодах-орешках, мелких, яйцевидных, суженных к основанию, коричневых или черных,. Масса 100 семян мелиссы - 0,06г, Всхожесть до 3 лет.
НИГЕЛЛА. Семена убирают при побурении коробочек. Они похожи на луковые, черные и трехгранные. В 1 г от 400 до 600 семян.
Ради получения семян и возделывают эту культуру. Из-за острого перечного вкуса и пряного запаха эти семена находят применение в кулинарии, хлебопечении, кондитерском и консервном производстве.
ТИМЬЯН. Получают семена тимьяна на второй год, срезая побуревшие коробочки и дозаривая их на солнце. Масса 100 семян тимьяна составляет 0,03-0,05 г. Всхожесть свою они сохраняют до З лет,
ТМИН. Образует семена на второй год. Их убирают при наступлении восковой спелости. Срезанные побеги дозаривают.
Тмин, как и нигеллу, возделывают в основном из-за семян. Они содержат ценное эфирное масло и находят применение в хлебопечении, консервировании, кондитерском деле, парфюмерии, применяются для лечения различных заболеваний.
Серо-коричневые плоды-двусемянки содержат по 2 семени.
ФЕНХЕЛЬ. Для получения семян в тот же год семенники выращивают через рассаду, на второй год - при помощи надежного укрытия растений на зиму.
Семена находятся в плодах-двусемянках. Они сероватой или серо-зеленой окраски. Масса 100 семян фенхеля - 0,5-0,6 г. Всхожесть их сохраняется до 3 лет. Применяют семена фенхеля, содержащие эфирное масло, в качестве специи и в народной медицине.
ЧАБЕР. Семенники срезают при почернении семян в нижних коробочках и дозаривают. Семена чабера мелкие, Черно-коричневые. Масса 100 семян составляет 0,04-0,06 г, Всхожесть сохраняется 3 года.
Э. Феофилов, засл. агроном России
Газета "САДОВОД"



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::. прочитало: 180 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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