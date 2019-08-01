Уборка и заготовка впрок пряно-вкусовых культур

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В начале массового цветения приступают к основной заготовке впрок пряно-вкусовых культур, посеянных или посаженных весной либо в начале лета. Часть растений оставляют на семена, то есть с них не срезают зелень.

Но иссоп заготавливают впрок до цветения. Ветки срезают на расстоянии 8—10 см от земли. Их сушат в тени и после измельчения хранят в закрытой посуде. Продолжают заготовку тимьяна.

В первый год жизни сеянцы монарды не цветут, поэтому урожай собирают со второго года. Срезают веточки, расположенные не ниже 20—25 см от поверхности почвы (на уровне облиственности). После срезки растения подкармливают раствором коровяка (1:10) и обильно поливают с последующим рыхлением.

Срезанные растения подвешивают на шпалеры или раскладывают рыхлым слоем в тени для высушивания. Затем их можно смолоть в кофемолке. Полученный порошок хранят в банке с плотной крышкой. С многолетних посадок листья для салатов можно собирать в течение всего лета. При вегетативном размножении зелень срезают в первый год.

Для заготовки впрок базилика срезают растения на высоте 10—12 см. Затем их связывают в пучки и сушат. За вегетацию делают две-три массовые срезки.

Листья и стебли майорана срезают на 7 — 8 см выше уровня почвы. Их слегка подвяливают на грядке, затем связывают в пучки и сушат в проветриваемом месте. Хранят зелень в плотно закрытых банках, для этого ее предварительно разрезают на кусочки размером 2—5 см. Молодой прирост розмарина срезают вместе с цветками и листьями.

При массовой заготовке мелиссы срезают верхние веточки с бутонами и цветками. В первый год проводят одну-две срезки так, чтобы не вызывать угнетения и истощения растений. В дальнейшем число срезок увеличивают до трех-четырех. После каждой срезки растения поливают и подкармливают раствором коровяка (1:5), куриного помета (1:10) или огородной минеральной смеси (20—30 г на 10 л воды).

Сушат мелиссу очень быстро в тени, так как ее листья сразу буреют. Большие объемы лучше сушить искусственно при температуре 25...35°С. Сухую зелень хранят в плотных бумажных пакетах или в банках с плотной крышкой.

Растения мяты при заготовке впрок срезают ножом или серпом у самой земли, провяливают на солнце, связывают в пучки и сушат под навесом. Сухие листья хранят в плотных бумажных пакетах. Высушенную зелень можно измельчить до порошкообразного состояния, просеять и хранить в закрытой посуде.

Зеленую массу чабера убирают со времени появления бутонов и до конца цветения. Срезанные неодревесневшие цветущие ветки связывают в пучки и сушат в подвешенном состоянии в хорошо проветриваемом помещении. Высушенный чабер хранят в плотно закрывающейся посуде.

Продолжают сбор тмина и котовника. Начинают убирать змееголовник.

У лофанта анисового в первый год выращивания проводят всего одну срезку — в начале цветения (конец июля — начало августа). В последующие годы — несколько срезок. После срезки плантацию поливают и подкармливают раствором коровяка (1:5) или куриного помета (1:10). Растения успевают отрасти и хорошо сформироваться перед зимой. На второй и в последующие годы посадки рыхлят, подкармливают нитрофоской или нитроаммофоской (соответственно 90 или 60 г на 1 м 2 ), а после каждой срезки рыхлят и подкармливают. Сухие растения хранят в плотных бумажных пакетах.

Газета "Садовод"

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::. прочитало: 71 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.