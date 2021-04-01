





::. Поливы, транспирация, завядание | Овощеводство Поливы, транспирация, завядание

Если при невысокой температуре грунта полить растения теплой водой, то кратковременно усилится поглотительная способность корней. Но это явление быстро пройдет, т. к. температура грунта вернется к прежней. Растения же от таких колебаний в их водообеспечении получат вред, не уступающий поливу холодной водой. Предугадывать сроки усиления поливов можно по требовательности растений к воде в отдельные периоды роста и развития. У цветной капусты это – нарастание листовой массы перед формированием головок; у редиса – на период образования корнеплода; у томатов – при массовом наливе плодов; у репчатого лука – для лучшего нарастания пера; у ревеня – в начале вегетации и т. д.

Несложно предвидеть, что избыток влаги для ряда пряных культур снизит накопление в них эфирных масел, не даст вызреть репчатому луку после формирования луковицы, создаст условия для растрескивания созревающих плодов томатов и тепличных дынь, понизит крахмалистость картофеля. Из размеров листовой поверхности плодоносящих огурцов можно сделать вывод о величине испаряемости с них влаги. На этой основе, а также на величине и динамике плодоношения можно строить временные сроки поливов и их объем.

Если растения в солнечную погоду при хороших сборах проявляют хотя бы слабое послеполуденное завядание отдельных листьев при общем здоровом состоянии подземных и надземных частей, то им или явно не хватает поливной нормы, или неверно выбраны часы полива. Слабое завядание к утру полностью проходит, но даже при утреннем или предобеденном поливе может повториться. Это означает, что поступившая в листья в ночное время влага или не полностью насытила клетки, или недостаток влаги в грунте привел к расстройству тока воды в растениях в дообеденный период. А полив не успел исправить этого положения. Коренным образом улучшить дело можно на определенное необходимое время предвечерним поливом. Тогда транспирационный ток воды не сможет ослабевать или прерываться, а грунт своим влагосодержанием не даст к этому повода. Предвидение тех или иных последствий поливов культур существенным образом влияет и на результаты минерального питания, так как поступление питательных элементов в растения зависит от их растворения в воде. И тут всегда следует учитывать действие удобрений по степени растворимости их действующих веществ – солей, нужных растениям.

В минеральном питании культур в связи с их водообеспечением могут быть следующие варианты: – при достатке влаги в почве и применении хорошо растворимых удобрений в растения могут поступать элементы питания в избытке, в норме (по потребности), в недостатке (из-за вымывания части раствора в подпочву); – при избытке влаги в этом же случае уменьшится поступление элементов из-за большего вымывания и отмирания корней, вследствие недостатка кислорода в почве или грунте; – при недостатке влаги возрастает концентрация почвенного раствора, что затруднит поглотительную работу корней; – для удобрений слабо растворимых вариант недостатка влаги вообще не подходит, а избыток может быть только чуточку пригоднее недостатка. Перечисленные варианты не учитывают еще кислотность почвы и степень кислотности самих удобрений, которая внесет свои положительные или отрицательные поправки в пищевой режим растений. В какой период вегетации ощущаются наибольшие потребности в том или ином элементе минеральной пищи? В азоте: для зеленных культур – при нарастании вегетативной массы; для огурцов – до начала массового плодоношения; для корнеплодов – до начала нарастания последних; для томатов – на лучший рост бутонов и образование крупных цветков; у картофеля – до цветения; у семенников – до закладки цветоносов.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета «САДОВОД»











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::. прочитало: 108 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.