

::. Почему плохо взошли семена? | Овощеводство Почему плохо взошли семена?

К сожалению, и такое бывает нередко. И не всегда только из-за того, что вам продали просроченные семена. Причины такой неудачи могут быть самыми разно[1]образными и зависящими не только от капризов погоды и плохих семян, но и от наших неумелых рук.

Так что же могло произойти?

Во-первых, посев слишком старыми семенами. Как вы знаете, семена различных овощных культур имеют разные сроки хранения. Ниже приведены усредненные сроки хранения семян основных овощных культур при комнатной температуре (в годах): амарант 1-2; арбуз 6-7; баклажан 3-4; бобы овощные 7-8; брюква 4-5; горох овощной 4-6; дыня 6-7; капусты белокочанная и брюссельская 4-5; капусты цветная и брокколи 3-5; кабачки 6-7; кукуруза 4-5; лук репчатый 1-2; мангольд (листовая свекла) 4-5; морковь 3; огурец 6-7; пастернак 1-2; патиссоны 5- 6; перец овощной 2-3; петрушка 2; помидоры 6-7; ревень 2-3; редис 4-5; редька 4-5; репа 4-5; салат 2-3; свекла 3-4; сельдерей 1-2; скорцонера 1- 2; спаржа 4-5; тыква 5-6; укроп 1-2; фасоль 4-5; цикорий салатный 3-4; чабер 1-2; шпинат 2-3; щавель 2-3.

Как видите, через 1-2 года могут стать вообще невсхожими семена амаранта, лука, пастернака, петрушки, сельдерея, скорцонеры и т. д.

Во-вторых, неправильная подготовка семян к посеву.

В-третьих, посев семян или чересчур рано, когда почва еще холодная, или очень поздно, когда почва имеет слишком высокую температуру.

В-четвертых, излишне сильное заглубление семян в землю. Глубина посева семени должна быть в 2-3 раза больше его вертикальной длины. Но это очень и очень приближенно, и семена каждой культуры требуют своей, строго определенной глубины посева.

В-пятых, избыток внесенных при подготовке почвы удобрений. В-шестых, обильные поливы сразу после посева, во время дождей с похолоданием.

И последнее – сильное пересыхание поверхностного слоя почвы в жаркую и ветреную погоду, особенно если на поверхности образовалась твердая корка. При этом проклюнувшиеся ростки молодых растений просто засыхают. Большинство этих проблем можно относительно легко устранить, если сразу после посева грядки укрыть старой пленкой или лутрасилом (значительно лучше). Но сразу после появления первых всходов пленку надо снять, потому что под ней молодые растения могут просто «сгореть». И запомните, что ни один из способов предпосевной подготовки семян при выращивании овощей не может подменить основные агротехнические приемы – хорошую подготовку почвы, лучших предшественников, оптимальные сроки посева и посадки растений, уход за ними, особенно в период появления всходов.

В. Шафранский

Газета «САДОВОД»







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::. прочитало: 120 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.