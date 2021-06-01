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::. Удивительное рядом | Овощеводство
Удивительное рядом
Посеянные бархатцы во многих случаях бывают вредны для сорняков. В частности, они успешно истребляют пырей ползучий, хвощ, будру плющевидную и ряд других сорных растений. После бархатцев почва обогащается и очищается. Бархатцы способны уничтожить все виды нематод, проволочников и других вредителей, повреждающих корни растений. Однако использовать их в огородных посадках надо осторожно, ибо могут погибнуть и растущие поблизости овощные культуры, поскольку бархатцы выделяют токсичные вещества.

 Многие огородники видят в крапиве огородный сорняк и только. Между тем крапива двудомная обладает рядом удивительных свойств. Она стимулирует образование в почве гумуса, помогает соседним растениям стать более стойкими к некоторым болезням, накапливает в себе серу, калий, кальций и железо. Рядом с крапивой всегда хорошо растут помидоры. В компостных кучах, где есть крапива, быстрее и активнее происходит перегнивание. Приготовленный из крапивы настой способствует росту растений и их хорошему состоянию.
 
Ученые утверждают, что осот может значительно улучшить почву. Вынося из-под пахотного слоя питательные вещества, он обогащает верхний слой почвы. Если вскопать богатую осотом землю, на этом месте будут хорошо расти не только огородные, но и кормовые растения.

Известно, что полынь горькая выделяет токсичные вещества из корней и листьев. Поэтому рядом с ней не может хорошо развиваться ни одно из культурных растений. Зато раствор, приготовленный из полыни, отпугивает слизней, блошек, долгоносиков, уничтожает тлей и многих других вредителей.


Некоторые огородники под фруктовыми деревьями на вскопанную грядку высевают настурцию. Она отпугивает тлю, клопов, блошек, улучшает процесс роста деревьев и вкус их плодов. Любят соседство с настурцией и некоторые огородные овощи, такие как тыква, капуста, редис.

Корни лебеды белой глубоко проникают в почву. Не случайно она считается одним из чемпионов по извлечению питательных веществ из-под пахотного слоя. Особенно хороша лебеда для картофеля, лука и кукурузы.

Мята отпугивает капустную совку и капустную белянку. Она отлично растет по соседству с помидорами и капустой, улучшая их общее состояние и вкус плодов.
Материал из газета «САДОВОД»
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::. прочитало: 12 | автор: sadovod | Сегодня, 10:41 | Комментариев 0 |
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