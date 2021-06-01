

::. Разным культурам – разный уход | Овощеводство Разным культурам – разный уход

Многолетнее возделывание огородных культур привело к выработке целого комплекса приемов ухода за ними после высадки рассады или всходов сеяных растений. Среди этих приемов имеются присущие большинству культур и такие, которые свойственны отдельным видам или овощным группам.

Любое растение не может обходиться без постоянного наличия того или иного количества воды в зоне обитания корней. После заправочного насыщения почвы влагой и периодического пополнения за счет осадков, возникают периоды подсыхания, когда запасы воды могут уменьшаться до критических уровней.

Дело исправляют поливы, имеющие свою периодичность, поливную норму и способ орошения в соответствии с биологией растений. Для тепличных культур, где влияние осадков отсутствует, необходима постоянная периодичность поливов: огурцов – три раза в неделю; томатов, перцев, баклажанов, арбузов и дынь – два раза. Уплотнительные культуры довольствуются влагой, полагающейся основным культурам. В незасушливые годы влаги от осадков может быть достаточно таким овощам, как огуречная трава, лук душистый, мангольд, овсяный корень, скорцонера, фенхель, мята, розмарин, рута, тмин, чабер. Бобы, выращиваемые на картофельном участке, не нуждаются в индивидуальных поливах. Большинству растений, несмотря на хорошую заправку почвы органическими и минеральными удобрениями, требуется определенное количество корневых подкормок, а в отдельных случаях – внекорневых. Культурам открытого грунта подкормки (чаще одна-две) нужны в периоды интенсивного формирования продуктивных органов и после срезок зелени. Тепличным овощам больше подходят подкормки еженедельного характера, иногда три за две недели. При высоком почвенном плодородии возможно исключение подкормок репы, редиса, шпината, кресс-салата, фенхеля, аниса, базилика, руты, кервеля, кориандра, тмина, луков слизуна и шнитта, бобов, мангольда, стахиса, листового и спаржевого салатов. Культурам с коротким периодом вегетации подкормки нужны только минеральные. Для отдельных овощей: цветной капусты, свеклы, брюквы, гороха, мяты требуется внесение микроэлементов.

Рыхление поверхностного слоя почвы с задачей создания воздухообмена и удержания влаги от одного до нескольких раз за сезон необходимо практически всем растениям. Исключение могут составлять только мята, кресс-салат, горчица листовая, капуста пекинская, салат листовой. Продолжением рыхления служит окучивание. Оно требуется картофелю, капустам белокочанной, краснокочанной, брокколи и брюссельской, сельдерею черешковому, луку-порею, кукурузе овощной, спарже, фенхелю. На тепличных грунтах в случае их уплотнения вместо рыхлений производят проколы специальными колышками. Рыхлить такие грунты опасно из-за близкого расположения к поверхности мелких корешков растений. Многим посевным культурам не обойтись без послевсходового прореживания, которое делают от одного до трех раз. Прореживают корнеплодные овощи, некоторые зеленные, многолетние луки, кукурузу, пряные культуры. Одновременно с прореживанием иногда проводят подсевы и подпикировки за счет качественных из удаляемых растений.

Важнейший многоразовый уход за всеми овощами, кроме тепличных, состоит в удалении сорняков. Частично эта работа соединяется с прореживанием и рыхлением. У сорняков с обычной корневой системой прополка облегчается, а у корневищных – чрезвычайно затруднена. Частицы последних необходимо тщательно извлекать при осенней и весенней обработках почвы. Важно так[1]же не допускать даже единичные экземпляры сорняков до осеменения. Рассадным культурам открытого грунта и картофелю в отдельные годы требуются в качестве ухода защитные мероприятия (одиночные или комплексные) против заморозков. Капустным, луковым, корнеплодным, части зеленных, бобовых, пряных культур, тепличным овощам необходимо обеспечивать профилактические и истребительные мероприятия по защите их от характерных болезней и вредителей. Такие культуры, как тимьян, розмарин, мята, фенхель, эстрагон, ревень, батун требуют на зиму укрытий подручными средствами. Степень укрытия определяется морозостойкостью каждого вида.



Очистка от растительных остатков с осени или весной входит в уход за батуном, щавелем, розмарином, луками слизуном, душистым и многоярусным.

Некоторым овощам в течение вегетации полезно применение мульчирования.

Среди них можно назвать огурцы, томаты, лук многоярусный, чабер, катран. Качество урожая отдельных культур можно сохранить удалением (срезкой, выломкой) цветоносных побегов на ранней стадии их появления. Это относится к щавелю, ревеню, любистоку, овсяному корню, скорцонере. Иметь продукцию высокого качества и увеличивать урожайность культур позволяет своевременная и правильная срезка зелени. Так происходит с листовой петрушкой, сельдереем, луками батуном и шниттом, щавелем, ревенем, эстрагоном, спаржей, мятой, мелиссой, розмарином, базиликом, тимьяном, горчицей листовой, иссопом, любистоком.

Ряд культур открытого грунта нуждается в специфических приемах ухода. Так, цветной капусте требуется притенение головок от солнца надломленными листьями; капусте брюссельской – своевременная прищипка верхушки стебля; кабачкам – вырезка нескольких листьев из середины куста; гороху – размещение на вертикальной опоре и прищипка верхушек побегов; вьющейся фасоли – подвязка на опору; кукурузе овощной – пасынкование нижних побегов; хрену – вырезка лишних побегов и удаление боковых почек корней; артишоку – нормирование корзинок; мяте – удаление лишних отростков; розмарину – срезка всех побегов (омоложение) на уровне почвы через 7-8 лет выращивания; анису – прищипка центрального побега для кустистости; тыкве – прищипка побегов и нормирование плодов; физалису – прищипка побегов; брокколи – выборочная срезка головок; картофелю – удаление бутонов для лучшего налива клубней. Общими приемами ухода за растениями в теплицах являются подвязка на шпалеру (или к колышкам), нормирование плодоношения, удаление отработавших листьев, защита от вредителей и болезней, поддержание параметров микроклимата. Есть и специфические приемы по культурам: у томатов – пасынкование, удаление листьев до первой кисти, до[1]опыление цветков; у огурцов – прищипка боковых побегов, привлечение насекомых-опылителей; у арбузов и дынь – ручное опыление цветков, прищипка боковых побегов, помещение плодов в сетки. Приемы ухода должны быть своевременными, полными и точными, по возможности щадящими (обрезка), совмещенными (полив-подкормка).

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 108 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.