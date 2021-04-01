





::. В чем и когда нуждаются растения | Овощеводство / Удобрения В чем и когда нуждаются растения

В фосфоре: для всех культур – на лучшее нарастание корней в начальный период роста; для семенников – в период формирования семян; для томатов – на лучшее формирование цветочных органов; для картофеля – в период роста клубней и запасания в них крахмала; для капуст цветной и брокколи – на создание более полноценных головок.

В калии: для огурцов, перцев, баклажанов, томатов, кабачков – на ускорение налива стандартных плодов; у всех культур – при продолжительной пасмурной погоде; у семенников – для формирования качественных семян.

Для магния нет пиковых потребностей. Но пока в растущих листьях идут активные процессы фотосинтеза, о его периодических добавках в подкормки забывать не следует.

Микроэлементы, как в отдельности, так и в сочетаемости, наилучшим образом обеспечивают все процессы обмена веществ в растениях в моменты ключевых процессов их роста и развития и до периода затухания этих процессов. А это значит, что наличие подкормок необходимо, начиная со всходов каждой культуры. Все внешние проявления недостатков в питании на разных органах растений проистекают от непредугадывания моментов, когда нужно усилить питание одним или несколькими элементами. А бездействие в этом деле происходит из-за незнания биологии культур. Помогая растениям полнее реализовать их потенциал урожайности в данной конкретной местности, следует помнить, что уровень урожая и его качественные показатели способны по годам возрастать именно от точности действий по уходу (в том числе и совокупности предвидений), несмотря на почвы и климат. А все действия по улучшению почвенного плодородия и поддержания микроклимата в теплицах служат фундаментом роста урожаев.

Повышение же плодородия почвы заставляет зачастую менять существовавшую ранее систему снабжения растений водой и питательными элементами. Известно, что на благоприятном почвенном фоне, включая тепловые, водно-воздушные характеристики, кислотность и уровень гумуса, и воды требуется меньше, и каждое из удобрений используется эффективнее. Любая помощь растению должна оказываться или перед каждым ответственным моментом вегетации (что предпочтительнее), или в самом начале его. И с этим делом никогда нельзя медлить. Опоздание с поливом, подкормкой, пасынкованием, обрезкой, прореживанием и т.д. может приводить только к напрасным затратам трудовых усилий, воды, удобрений, не помогая культурам сохранять их урожайный потенциал. Опыт предугадывания результатов действий по уходу за растениями копится годами, но абсолютная точность, вероятно, здесь недостижима. А все заключается в сезонных капризах погоды. И этого следует опасаться не только на открытых грядках, но и в тепличках.

Длительная жара, продолжительный период осадков, малоплодородная почва, новый сорт, массовое нашествие вредителей – все эти случаи могут существенно повлиять на действия огородников в изменении приемов ухода и более точном их «попадании» в цель. Затруднит практические успехи и одновременное проявление на разных культурах схожих симптомов недостатка элементов питания и поражений вредителями. К этому стоит добавить, что в отдельных случаях избытки элементов схожи по проявлениям с недостатками их в растениях. И все же знание биологических особенностей культур, отклонений в их росте и развитии в различных климатических условиях служит самым надежным гарантом достижения высоких урожаев.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета "САДОВОД"









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::. прочитало: 39 | автор: sadovod | Сегодня, 20:43 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.