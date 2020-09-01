Стрессовые ситуации в растительном мире

В растительном мире периодически случаются стрессовые ситуации. Под ними понимают резкие изменения физиологических процессов и биохимических реакций в растениях под влиянием таких же перемен во внешних условиях. Стрессам больше бывают подвержены сорта и гибриды, которые менее устойчивы к погодным изменениям.

Стрессы вызывают: массовые поражения органов растений вредителями и болезнями, заморозки, световые ожоги, голодание, завядание, полегание от поливов и осадков, обрыв корней, засоление почвы.

Меньшей силы стрессы могут возникать и от приемов ухода - сильной обрезки или обломов побегов.

Всякая стрессовая ситуация снижает потенциальные возможности растений по отдаче урожая.

















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