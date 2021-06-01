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::. Углекислый газ (или углекислота) в жизни растений | Овощеводство
Углекислый газ (или углекислота) в жизни растений
Эти широко известные вещества имеют основополагающее значение в живой природе вообще и в растениеводстве – в частности. И в жизнедеятельности овощных культур их участие трудно переоценить.
Углекислый газ (или углекислота) в объеме атмосферного воздуха занимает обычно 0,03%. Растениям газ необходим в светлое время суток в качестве компонента основного процесса переработки ими неорганических веществ в органические соединения – фотосинтеза. В природе углекислый газ находится в круговороте, который начинается с его фиксации растениями в процессе фотосинтеза и выделении в процессе дыхания.
Основным источником углекислоты является дыхание почвы за счет поступающего в нее органического вещества растительных и животных организмов. Выделение углекислого газа с поверхности почвы зависит от ее разновидности.
Например, для подзолистых почв средний показатель составляет 6,5 г/м2 в сутки. Максимальное содержание углекислого газа в почве устанавливается при наличии большого количества органических веществ, слабокислой или слабощелочной реакции, достатке кислорода и воды, оптимальной температуре, движении припочвенного слоя воздуха с замедленной скоростью. Переувлажнение снижает дыхание почвы и накопление углекислоты. В приземном слое над окультуренной и хорошо удобренной почвой содержание газа может быть в 10 раз выше естественного фона, что очень полезно для низкорослых растений открытого грунта. Для основных тепличных культур необходимо, как минимум, содержание углекислоты на уровне 0,3%. По научным данным уровень в 1% более чем достаточен, а подъем его выше при определенных условиях микроклимата может быть даже вреден. Наиболее эффективное действие на фотосинтез культур в теплицах углекислый газ оказывает в утренние солнечные часы, до начала перегрева воздуха к полудню. Именно в это время нужна дополнительная к основной (за счет грунта) газация воздуха при помощи перемешивания в емкостях бродящего навозного раствора или использования сухого льда. Куски последнего лучше размещать над верхушками растений, чтобы газ, будучи тяжелее воздуха, стекал вниз.
В почве повышенный уровень углекислоты опасен для корневых систем, так как она может заполнять почвенные поры, вытесняя из них кислород, необходимый для дыхания корней, и просто отравлять клетки корней. Поэтому и нужно постоянно заботиться о рыхлении поверхности почвы и разрушении образующейся корки.
Э. Феофилов, засл. агроном России
Газета «САДОВОД»



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::. прочитало: 77 | автор: sadovod | Сегодня, 10:17 | Комментариев 0 |
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