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::. Понизить кислотность почвы | Овощеводство
Понизить кислотность почвы
Понизить кислотность почв можно внесением нейтрализующих материалов – известковой или доломитовой муки, молотого мела, древесной золы. Дозы их внесения зависят от кислотности, механического состава почвы и возделываемой культуры. Норма внесения известковых материалов зависит также от тонкости помола. Крупные частицы, диаметром более 4 мм, оказывают слабое нейтрализующее действие. При углублении пахотного слоя почвы дозы извести увеличивают пропорционально мощности углубляемого слоя.
 Известь лучше вносить одновременно с навозом, это способствует более быстрому разложению органического вещества. На торфяных и песчаных почвах лучше вносить доломитовую муку или древесную золу, которые дополнительно обогащают почву микроэлементами. Известь вносят за один-два года до посадки сада, при перекопке почвы. Одноразовое известкование положительно действует на почву в течение пяти-восьми лет.
 Продолжительность действия извести на суглинистых почвах дольше, чем на песчаных. Для поддержания определенной величины pH нужно ежегодно вносить в почву 100 г/м2 CaCO3. На песчаных почвах известкование следует повторять через три-пять лет, на суглинистых – через пять-семь лет. Известковать можно в любое время года. Наилучший эффект достигается, когда известкуют почву одновременно с осенней или весенней перекопкой участка. При этом известь вносится в борозду в процессе перекопки или разбрасывается по поверхности почвы, после чего участок перекапывается.
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::. прочитало: 73 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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