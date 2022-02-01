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::. Минеральные удобрения из рациона питания огородных культур совсем не исключаю | Овощеводство / Удобрения
 Минеральные удобрения из рациона питания огородных культур совсем не исключаю
 Здравствуйте, уважаемая редакция интернет-издания «Газета садовод». Выписывал с 2000 г. печатное издание «САДОВОД». Решил написать, какие удобрения я применяю на своем участке. Какие закупаю, а какие изготавливаю сам.
Много наслышан, что минеральные удобрения на дачном участке применять нежелательно, я старался придерживаться этого мнения. Да честно скажу, и сейчас придерживаюсь, но только в огороде, а вот в цветнике как раз органику применяю реже. Почему?
3 года назад посадил лилии.  Насыпал перепревшего навоза в лунки, тщательно перемешал, подсыпал речного песка, чтобы луковицы не соприкасались с органикой, засыпал. В рост тронулись хорошо, но в августе листья стали покрываться какими-то пятнами. Стал искать причину. Ответ нашел на Ютубе в видеоуроке Сергея Садова «ЧТОБЫ ЛИЛИИ НЕ БОЛЕЛИ И ДОЛГО ЦВЕЛИ». Опытный специалист в этом видео рекомендует отказаться от применения навоза, даже перепревшего для питания лилий, а применять минеральные удобрения.  В прошлом году произвел посадку лилий, но от органики все-таки не отказался, использовал компост. Из минеральных – суперфосфат и сульфат калия. Лилии цветут, никаких признаков заболеваний пока не наблюдал. Примерную схему подкормки использую и для других декоративных культур. При посадке гортензий в посадочную яму добавляю ? ведра верхового торфа – это подкисляет почву, а гортензии как раз любят кислую почву.
Но в огороде все-таки стараюсь меньше применять минеральных удобрений. Там основные удобрения – компост, навоз и древесная зола.
На внесение свежего навоза хорошо отзываются огурец, щавель, спаржа, мелисса, мята. Но даже под эти культуры я стараюсь все-равно навоз вносить в почву под осеннюю перекопку. В свежем навозе есть все необходимые для растений элементы питания, но вот только они находятся в недоступной для растений форме. Зато навоз является питанием для почвенной микрофлоры. Прочитал на сайте «Газета садовод» что количество живых организмов в 1 г хорошо окультуренной почвы может достигать нескольких миллиардов, а общая масса их — 10 т/га. Именно эта микрофлора перерабатывает органику, превращая её элементы в доступные формы.
Под морковь, свеклу, томаты, перцы осенью вношу компост или сею эти культуры на второй год после внесения навоза. Вся зола из печи и из мангала тоже идет в огород. Древесную золу я вношу в почву весной, если вносить её осенью, то элементы питания частично вымываются. Например, калий в древесной золе находится в форме поташа, легкорастворимого в воде. В древесной золе есть все необходимые элементы питания кроме азота, но азота достаточно в навозе и в компосте.
Но все-таки минеральные удобрения я из рациона питания огородных культур совсем не исключаю. В посадочные лунки при высадке рассады томатов, перцев вношу половину чайной ложки суперфосфата.
Еще минеральные удобрения применяю, когда растения сигнализируют о недостатке какого-либо элемента питания. Например, когда листья у растений бледные, рост замедляется, скорее всего недостает азота в почве. Но с этой проблемой я встречаюсь не часто. Ежегодное внесение навоза и компоста пополняет почву азотом. В августе часто на краях листьев огурца, томата появляется желтая кайма. Это говорит о недостатке калия. Но при наличии калия в почве растение может испытывать калийное голодание. Это бывает из-за низкой температуры почвы. В этом случае помогают внекорневые подкормки опять же минеральными калийными удобрениями. Только минеральные удобрения могут быстро устранить недостаток элементов питания в растении.
Всем желаю хорошего урожая!
П. Виноградов садовод-любитель




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::. прочитало: 282 | автор: sadovod | 17 февраля 2022 | Комментариев 0 |
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