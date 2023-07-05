Химозная морковь, мало плодов на томатах и другие вопросы и ответы на них

Тема сегодняшней нашей беседы: ответы на ваши вопросы.

Я, конечно, хочу поблагодарить всех, кто смотрит нас, кто ставит лайки, пишет комментарии, задаёт вопросы, но я думаю ответы на некоторые вопросы будут интересны многим нашим зрителям. И так, ответы на ваши вопросы.



Сеяла огурцы на рассаду. Всё перепуталось, где партенокарпические, а где пчелоопыляемые. Теперь как их формировать?

Сорта и гибриды огурцов делятся на партенокарпические и пчелоопыляемые. Если вы в теплице выращиваете пчелоопыляемые, то необходимо позаботится и о наличии в теплице насекомых-опылителей, или производить опыление вручную. Партенокарпические вообще не требуют опыления. В теплице должны расти или все пчелоопыляемые, или все партенокарпические. В одной теплице вместе и те и другие выращивать нежелательно. Ну а если посеяли и те и другие и перепутали, то различить их легко во время цветения. У партенокарпических формируются только женские цветки. У пчелоопыляемых мужские, как их называют пустоцветы и женские. Женские в основном формируются не на главном стебле, а на плетях. Формирование кустов пчелоопыляемых и партенокарпических огурцов производят по-разному.



Вы серьёзно считаете, что такая химозная морковь будет полезна?

Этот комментарий был написан под видеороликом о выращивании моркови, в котором говорилось о подкормках моркови в том числе минеральными удобрениями.

Растения не едят навоз, опилки, листья и другие органические вещества. Элементы питания в органических соединениях недоступны растениям, а доступными они становятся только после их минерализации, когда под действием почвенной микрофлоры они превращаются в те же самые нитраты, аммоний, оксид фосфора и другие минеральные вещества. Менее полезна, и даже может быть вредна морковь, не получившая достаточного питания. Ну и конечно, всегда необходимо соблюдать нормы. В больших количествах удобрения могут быть вредны нам, растениям и окружающей среде, притом, как минеральные, так и органические.



Выращиваю огурцы безо всяких подкормок. Вношу весной один навоз. Урожай отменный.

Навоз один из основных видов органических удобрений. Кроме того, огурцы хорошо отзываются на навозное удобрение. Навоз содержит все необходимые для растений питательные элементы – азот, фосфор, калий, кальций, магний, серу, а также микроэлементы. Кроме того, навоз является биологически активным веществом - содержит большое количество полезных микроорганизмов и повышает биологическую активность почвы – усиливает жизнедеятельность азотфиксирующих и других бактерий, которые в свою очередь элементы питания из недоступной формы переводят в доступную для растений форму. Минерализация элементов питания происходит постепенно. Заложенный навоз в основную заправку весной или осенью является источником питания на протяжении всего периода вегетации и более того его действие продолжается на протяжении нескольких лет. Но на практике доказано, что добавка в навоз минеральных удобрений дает большую прибавку урожая. Усвояемость растениями элементов питания в этом случае повышается. Подкормки небольшими дозами минеральных удобрений позволят дать в нужном количестве элементы питания наиболее востребование в определенный период вегетации.



В этом году на кустах томата было мало цветков и мало плодов. Какие могут быть причины.

Одной из причин могут быть сортовые особенности. Необходимо приобретать только районированные высокоурожайные сорта или гибриды.

Следующий причиной может быть жирование томатов. Растения, перекормленные азотом, имеют толстый ствол, тёмно-зеленые листья, усиленный растут пасынков. Такие растения завязывают мало плодов. Чтобы исправить ситуацию, но только частично, необходимо подкормить растения томата удобрениями, содержащими калий и фосфор. Это несколько изменит соотношение основных элементов азот: фосфор: калий.

Не все знают, что причиной снижения урожая томатов, и других культур может являться недостаток питания в грунте для рассады.

Особенно важно наличие в нем в необходимых количествах и пропорциях азота и фосфора. При их недостатке в начальный период вегетации закладывает меньшее количество плодов, и дальнейшие подкормки азотными и фосфорными удобрениями, создание растениям оптимальных условий не устраняют ущерба. Этот период называется первым критическим периодом.



Подкормила огурцы куриным пометом, а растения стали увядать и чахнуть. В чем может быть причина?

Куриный помет – полноценное быстродействующее органическое удобрение с высоким содержанием питательных веществ. Куриный помет по содержанию элементов питания превосходит навоз. В свежем птичьем помете содержится значительное количество азота в аммонийной форме. В отличие от нитратного азота, растения не могут накапливать в своих тканях аммонийный азот. Повышенное содержание аммонийного азота оказывает угнетающее действие на рост и развитие растений. При подкормках куриным пометом его разбавляют водой в пропорции 1:20. Возможно вы подкормили более концентрированным раствором или превысили нормы.







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