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::. В середине августа бобы пожелтели и сбросили лист. Почему? | Овощеводство / бобы
В середине августа бобы пожелтели и сбросили лист. Почему?
Очевидно, если растение пожелтело и сбросило листву, то нарушено его питание, скорее всего, вследствие гибели корней. Наиболее возможной причиной гибели корней в этом году мог быть избыток влаги в затянувшиеся дождливые периоды.
Овощные бобы не переносят застоя воды и заболоченных почв: их корни в этих условиях легко загнивают. Но даже если корни не сгнили, то при избытке влаги их поглотительная способность резко сокращается, и растения бобов могут пожелтеть «с голоду» из-за отсутствия поступления питательных веществ из почвенного раствора.
В условиях избыточного увлажнения растения могут поражаться черной ножкой (грибковое заболевание), что также приводит к гибели корней. На избыточно увлажненных землях почву под посевы бобов надо готовить заранее, осенью, сделав грядки или гребни. А в годы с обильными осадками необходимо срочно принимать меры по спуску избыточной воды с участка, для чего вдоль грядок нужно прокопать канавки. Одновременно следует обеспечить доступ кислорода к корням: в нескольких местах проколите почву вилами и немного пошевелите ими.
Неудачи бывают и при возделывании бобов на кислых почвах. В данном случае необходимо предварительное известкование. Причиной гибели бобов может быть не только переувлажнение пахотного слоя, но и его чрезмерное уплотнение вследствие как естественного оседания почвы, так и под действием обильных осадков или поливов. Поэтому очень важно периодически рыхлить почву: первый раз на глубину 8-13 см, в дальнейшем на 6-8 см. При повторных рыхлениях растения надо слегка окучить, что укрепит их корневую систему. Рыхления можно прекращать, когда растения достигнут высоты 50-60 см. Рыхления хорошо сочетать с подкормками (г на 1 м2): суперфосфата – 10-15, сульфата аммония – 10, сернокислого калия – 15-20. Рыхления лучше проводить в солнечную погоду во второй половине дня, тогда растения меньше повреждаются. Подкормки делайте лишь в первой половине вегетации.
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::. прочитало: 146 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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