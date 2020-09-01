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::. Хрен: сбор, хранение, рецепты | хрен / Рецепты
Хрен: сбор, хранение, рецепты
Собрали корни, на ветру подсушили. И сразу же трите их на терке или пропускайте через мясорубку. Делайте это не в тесном закутке, а на свежем воздухе - тогда легче будет перенести слезотечение. Хорошей защитой от хрена послужат очки для плавания.
Если вы решили, что готовить приправы из хрена будете по мере надобности, и когда для этого найдется время, то встает новый вопрос: как же сохранить корни хрена до весны?
Первый способ - хранить в запескованном виде при температуре 1...2°С. Эти условия создать сложно. Поэтому я пользуюсь другим способом.
Осенью выкапываю корни хрена толщиной не менее 2 см. Обрезаю все мелкие корешки и промываю хрен в холодной воде. Сутки сушу, раскладываю в полиэтиленовые пакеты и надуваю. Храню в сухом затененном месте. Хрен сохраняет свежесть до весны.
Третий вариант - когда негде хранить корни хрена. В этом случае можно сделать из них муку. Для этого промытые и очищенные корни мелко нарежьте, высушите в духовке до ломкого состояния, а затем смелите или истолките в ступке. Просеянная мука хранится в плотно закрытых банках.
В основном хрен является приправой к различным блюдам, подаваемой в первую очередь к холодцу, мясу, рыбе, холодной ветчине, а можно положить натертый хрен прямо на ломтик хлеба.
Но злоупотреблять этой приправой не надо. Приводимая медиками годовая норма - 0,5-1 кг. Калорийность хрена - 71 ккал в 100 г.
Хрен также является составной частью различных соусов.
Карп с соусом. Куски карпа отваривают в соленой воде с добавлением лука, перца, гвоздики и других пряностей. Затем рыбу заправляют следующим соусом. Смешивают полбутылки сливок с 75 г толченого миндаля, 1 ч. л. муки, небольшим количеством сахара и 5 ст. л. тертого хрена. Дают закипеть, а если соус все же будет жидким, то можно добавить 1 - 2 желтка. Такой соус считался у наших бабушек хорошей приправой к утке или жареному гусю.
Молочный соус. 3-4 ложки натертой корки, взятой от черствой булки, слегка поджарить в 100 г масла. Влить молока или сливок, прибавить хрен и заправить одним желтком и небольшим количеством муки. Прокипятить. Соус подают к жареной говядине, баранине, тушеной утке или гусю.
Хрен с уксусом. Натертый хрен заливают говяжьим бульоном и заправляют уксусом, сахаром, солью. Все хорошо перемешивают. Можно добавить тертых яблок. Приготовленный таким образом соус с хреном подают к жареной говядине, вареной свинине.
И. Кривега
Газета "САДОВОД"



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::. прочитало: 83 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
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