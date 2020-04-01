







::. Цветная капуста: с июня по ноябрь | Овощеводство / капуста Цветная капуста: с июня по ноябрь

Цветная капуста является одним из изысканных овощей на нашем столе, из нее можно приготовить свыше 40 различных блюд, и что самое главное - она является диетическим продуктом. Поэтому потребление цветной капусты более длительный период, к тому же выращенной своими руками, цель очень интересная и заманчивая.

На садовом участке цветную капусту нужно выращивать в три-четыре срока. Для первых сроков выращиваются скороспелые сорта: Снежный шар - вегетационный период от всходов до хозяйственной годности головок -65-70 дней, Мовир-74 - 70-75 дней, голландский сорт Фастман - 70 дней.

Для ранних сроков посадки рассаду обязательно выращивают в питательных горшках. Рассада, выращенная в горшках, быстрее приживается, и раннее растение образует головку. Первый срок посадки цветной капусты на грядку 1-5 мая, последующие - через каждые три недели. Последний срок посадки 10-15 июля. Для этих сроков лучше подходят голландские сорта: Колеман - 95 дней и Латемен -105 дней. Для летних сроков посадки рассаду цветной капусты можно вырастить в теплице или в парнике с пикировкой или же без пикировки, причем не обязательно в питательных горшках. Уход за растениями цветной капусты обычный: прополки, подкормки (наиболее отзывчива цветная капуста на азотные удобрения и навозную жижу (1:5) с добавкой суперфосфата, 3-кратное рыхление с окучиванием. Чтобы головки не зеленели, их притеняют, надламывая один из листьев растения. Растения последних сроков посадки - 10-15 июля не все дают хозяйственно-спелую головку; до наступления заморозков остается недогон - растения, которые образовать полноценную головку не успевают. Так что, повторяем, не забывайте об этом.

В конце сентября - начале октября, в зависимости от погоды, растения с корнями выдергивают и аккуратно, не повреждая листьев, ставят в ящик глубиной не менее 25 см. В яблочный ящик я помещаю 15 растений. Ящики с растениями цветной капусты переношу в подвал, доращивание провожу в темноте при положительной температуре. Доращивание цветной капусты основано на то что головка цветной капусты наливается и растет за счет оттока пластических питательных веществ из листьев. Чем больше масса листьев, тем крупнее будет головка. На доращивание устанавливают растения головкой диаметром 3-5 см

Оптимальная температура доращивания 1 -3°С.

Ф. Бесчастный, кандидат с.-х. наук

Газета "Садовод"















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::. прочитало: 42 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.