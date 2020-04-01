Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол




::. Цветная капуста: с июня по ноябрь | Овощеводство / капуста
Цветная капуста: с июня по ноябрь
Цветная капуста является одним из изысканных овощей на нашем столе, из нее можно приготовить свыше 40 различных блюд, и что самое главное - она является диетическим продуктом. Поэтому потребление цветной капусты более длительный период, к тому же выращенной своими руками, цель очень интересная и заманчивая.
На садовом участке цветную капусту нужно выращивать в три-четыре срока. Для первых сроков выращиваются скороспелые сорта: Снежный шар - вегетационный период от всходов до хозяйственной годности головок -65-70 дней, Мовир-74 - 70-75 дней, голландский сорт Фастман - 70 дней.
Для ранних сроков посадки рассаду обязательно выращивают в питательных горшках. Рассада, выращенная в горшках, быстрее приживается, и раннее растение образует головку. Первый срок посадки цветной капусты на грядку 1-5 мая, последующие - через каждые три недели. Последний срок посадки 10-15 июля. Для этих сроков лучше подходят голландские сорта: Колеман - 95 дней и Латемен -105 дней. Для летних сроков посадки рассаду цветной капусты можно вырастить в теплице или в парнике с пикировкой или же без пикировки, причем не обязательно в питательных горшках. Уход за растениями цветной капусты обычный: прополки, подкормки (наиболее отзывчива цветная капуста на азотные удобрения и навозную жижу (1:5) с добавкой суперфосфата, 3-кратное рыхление с окучиванием. Чтобы головки не зеленели, их притеняют, надламывая один из листьев растения. Растения последних сроков посадки - 10-15 июля не все дают хозяйственно-спелую головку; до наступления заморозков остается недогон - растения, которые образовать полноценную головку не успевают. Так что, повторяем, не забывайте об этом.
В конце сентября - начале октября, в зависимости от погоды, растения с корнями выдергивают и аккуратно, не повреждая листьев, ставят в ящик глубиной не менее 25 см. В яблочный ящик я помещаю 15 растений. Ящики с растениями цветной капусты переношу в подвал, доращивание провожу в темноте при положительной температуре. Доращивание цветной капусты основано на то что головка цветной капусты наливается и растет за счет оттока пластических питательных веществ из листьев. Чем больше масса листьев, тем крупнее будет головка. На доращивание устанавливают растения головкой диаметром 3-5 см
Оптимальная температура доращивания 1 -3°С.
Ф. Бесчастный, кандидат с.-х. наук
Газета "Садовод"







Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 42 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама

календарь
«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Апрель 2020 (4)
Март 2020 (26)
Февраль 2020 (25)
Январь 2020 (24)
Декабрь 2019 (25)
Ноябрь 2019 (20)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"