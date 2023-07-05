



::. Капуста белокочанная: чем накормить, как поливать, когда убирать | Овощеводство / капуста Капуста белокочанная: чем накормить, как поливать, когда убирать

Чтобы получить высокий урожай любой овощной культуры, необходимо просто создать для неё благоприятные условия. Какие требования предъявляет белокочанная капуста? Как правильно выбрать место для посадки белокочанной капусты, когда и как её сажать, как поливать, когда и чем подкармливать.

Капуста — высокоурожайная культура, для её выращивания не требуется дорогостоящих теплиц. Поэтому себестоимость производства невысокая. Разнообразие сортов разных сроков созревания позволяет иметь капусту в свежем и квашеном виде в любое время года. Сорта капусты по продолжительности периода вегетации можно подразделить на раннеспелые (100–120 дней), среднеспелые (120–145 дней), среднепоздние (145–160 дней), позднеспелые (более 160 дней). Имеются сорта и гибриды и с более ранним сроком созревания от 80 дней. Раннеспелые сорта выращивают для раннего потребления в пищу, позднеспелые - для потребления в пищу и для длительного хранения. В основном в нашем регионе в Ленинградской области капусту выращивают рассадным способом.

При выборе места для высадки рассады и выращивания капусты необходимо учитывать, что в тени, а также при загущенных посадках формируются мелкие и некачественные кочаны, или вообще кочан может не сформироваться. Лучшими предшественниками для капусты являются лук, огурцы, картофель, бобовые культуры. На старое место капусту можно возвращать не раннее, чем через 4 года.



Подготовка почвы

Капуста хорошо растет на плодородных почвах со слабокислой или нейтральной реакцией почвенной среды, где рН 6,3-7,2. На кислых почвах капуста поражается килой.

Подготовку почвы начинают с осени.

Капуста очень хорошо отзывается на внесение органических удобрений. В качестве органических удобрений можно использовать навоз или компост. Навоз в почву вносят осенью по 4 - 6 кг на м кв, желательно в начале сентября или даже в конце августа, пока почвенная микрофлора активна, что необходимо для превращения питательных элементов в доступную для растений форму. Компост в почву можно вносить как осенью, так и весной.

Осенью под перекопку вместе с органическими удобрениями вносят минеральные фосфорные и калийные. Суперфосфат 30 — 40 г/м2 и хлористый калий 20 — 30 г/м2,

Дозы удобрений необходимо корректировать в зависимости от типа почвы, от её плодородия и от количества удобрений, внесенных под предшествующую культуру. Если почва кислая pH ниже 6,5, то осенью для снижения кислотности в почву вносят известь или доломитовую муку. В этом случае внесение фосфорных удобрений лучше перенести на весну. При совместном внесение фосфорных и известковых удобрений, часть фосфора переходит в труднодоступную для растений форму.

Весной вносят азотные удобрения, почву перекапывают рыхлят и выравнивают. При этом обязательно удаляют сорняки. Затем высаживают рассаду. У нас в Ленинградской области рассаду поздней и среднеспелой капусты высаживают на постоянное место в конце мая, а раннюю в начале мая.



Подкормки

Через 10 — 12 дней после высадки, когда растения укореняться и тронутся в рост, проводят первую подкормку азотными удобрениями. Для этой цели рассыпают 10 — 15 г аммиачной селитры вокруг растения, заделывают в почву рыхлением, затем поливают.

Вторую подкормку средних и поздних сортов делают при смыкании рядов, удобрением, содержащим азот, фосфор и калий, например азофоской 15-20 г на одно растение. (обычно это происходить в конце июля)

Третью подкормку проводят во второй половине августа, когда начинает завязываться кочан. До завязывания кочана главное значение имеет азот (но без избытка), для

ускорения образования кочана главное место занимает калий. Подкормку можно провести азотными и калийными удобрениями. По 10 г аммиачной селитры и сульфата калия на одно растение.

Большинство поздних сортов имеют высокую наружную кочерыгу, для их лучшей устойчивости можно провести окучивание. Окучивание можно совместить с первой подкормкой, в случае необходимости можно позже провести второе окучивание.



Требования к влаге.

Капуста — одна из самых влаголюбивых овощных культур, но требования к влажности почвы у этой культуры меняются

в зависимости от её возраста. По мере роста растений, увеличения количества листьев, а соответственно увеличивается испарение воды и её потребление. В период формирования кочана потребность в влаге достигает своего максимума. В засушливое лето обильные поливы капусты обязательны. А в период созревания кочана (за месяц до уборки) повышенное количество влаги может привести к растрескиванию кочанов, ухудшению их качества. За месяц до уборки поливы капусты, предназначенной для зимнего хранения, прекращают.

Капуста не обладает устойчивостью против вредителей. Одно из средств против гусениц - опрыскивание растений раствором суперфосфата (10 г на 10 л воды) и хлористого калия (5 г на 10 л) в момент кладки яиц бабочками. Обработку делают повторно через 2 недели.



Убирают средние и поздние сорта капусты в середине или начале октября до устойчивых морозов. Небольшие заморозки до — 8° отрицательного действия на кочан не оказывают. Опасны длительные заморозки в течение всего дня и более. Кочан, промерзший на корню, не пригоден для хранения, а также и квашения.







Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Сроки посева и посев семян белокочанной капусты на рассаду

Мой совет вам,– выращивайте капусту савойскую

Капуста белокочанная: рассада

Белокочанная капуста: осенний уход и уборка

Выращивание рассады белокочанной капусты

::. прочитало: 124 | автор: sadovod | Вчера, 15:49 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.