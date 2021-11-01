

::. Мой совет вам,– выращивайте капусту савойскую | Овощеводство / капуста Мой совет вам,– выращивайте капусту савойскую

В настоящее время, когда мы решаем вопрос, какие культуры будем высаживать в новом сезоне на своем приусадебном участке и приобретаем семена, мимо нашего внимания не должна пройти проблема, – а для кого, собственно, мы возделываем то или другое растение? К примеру, возьмем капустные культуры. Их много видов и сортов. Но наибольшее распространение получили у нас белокочанная капуста (в первую очередь), краснокочанная, брюссельская, цветная, брокколи, кольраби. Их мы, как правило, и возделываем. Но, наряду с ними, есть еще капуста савойская. Когда в нашем садоводстве спросишь – что вы знаете о савойской капусте, получаешь ответ – о такой капусте я ничего не знаю, а потому ее и не выращиваю.

Итак, что же из себя представляет капуста савойская?

Капуста савойская двулетнее растение, по биологическим особенностям не отличается от кочанной капусты. Характеризуется высоким содержанием белка и малым количеством клетчатки, поэтому в супах выделяется особенно нежным вкусом.

Внешне это растение выглядит так: «Листья цельные и неяснолировидные, реже ягодовидные, сидячие или с короткими и средней длины черешками. Пластинка листа пузырчатая, длиной 20...50 см, от ланцетовидной до почковидной формы. Окраска листьев зеленая разных оттенков» (Справочник по овощеводству. Ленинград, «Колос», 1982 г.). Отличительной особенностью этого двулетнего капустного растения является сильнопузырчатая поверхность листьев.

Кочаны по форме близки к белокочанной капусте: сверху светлозеленой окраски, внутри – светло-желтой. Если судить по содержанию витаминов и микроэлементов, то здесь савойская капуста идет наравне с белокочанной, но по ряду элементов даже лидирует. Судите сами. Белокочанная капуста содержит: аскорбиновой кислоты (витамин C) – 11-52,7 мг%, сахара – 3-5,3 %, сухого вещества – 6,1- 11,2 %, каротин, витамины B1, B2, B6, Bc , PP; способна накапливать в повышенных количествах бор, медь, цинк. В савойской капусте содержится на 100 г сырой массы: 7,4-11,1 % сухого вещества, 3-5,6 % сахара, 1,5-2,2 % белка, 21,5-60,7 мг/% аскорбиновой кислоты (витамин C), 0,2-0,4 мг/% каротина, натрий, калий, кальций, фосфор, железо, витамин B6. Таким образом, по питательным качествам савойская капуста полезна и детям, и старикам. К тому же, стоит учесть и то обстоятельство, что листья савойской капусты гораздо нежнее и приятнее на вкус листьев капусты белокочанной. Савойская капуста употребляется в пищу в свежем виде для салатов, в отварном – так же, как и цветная капуста. Она хороша для приготовления щей и других блюд. Попутно заметим, что для квашения савойская капуста непригодна. Обобщая, можно сказать – по питательной ценности савойская капуста одинакова с капустой цветной, но в то же время она является прекрасным диетическим продуктом, что немаловажно для стариков и детей. Кочаны савойской капусты неплотные, поэтому при срезке оставляем 3-4 внешних листа, что предохраняет внутренние листья от обламывания. Для лучшей сохранности савойской капусты ее укладывают в хранилищах в один ряд. Ее можно хранить и под снегом, в снежных насыпных буртах, но только там, где не бывают зимой чередующиеся оттепели. Мой совет вам, садоводы-огородники, – выращивайте на своих участках капусту савойскую, не пожалеете.

И. Кривега

Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 197 | автор: sadovod | Вчера, 21:06 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.