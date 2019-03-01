Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. Влажное проращивание клубней картофеля | Овощеводство / картофель
Влажное проращивание клубней картофеля
Для ускорения всходов и получения урожая посевной картофель можно прорастить во влажной среде. В ящики или другую тару насыпают торф или перегнойный грунт. Затем помещают в этот грунт посевной картофель, так, чтобы клубни не касались друг друга. Тару переносят в прохладное помещение, где температура воздуха примерно равна 10-15°С. Клубни для посадки отбирают размером с куриное яйцо, массой 60-80 г. Можно использовать и крупные клубни. В целях экономии посадочного материала крупные клубни режут на 2 части. Разрез производят вдоль клубня, при этом необходимо, чтобы на каждой половине оставались ростки. Производят разрез за неделю – две до проращивания картофеля. Перед посадкой картофель аккуратно извлекают из влажной торфяной почвы. На клубне кроме проростков глазков появятся небольшие корешки, которые при извлечении и посадки необходимо сохранить не поврежденными. Посаженный таким способом картофель быстрее всходит и быстрее дарит нам урожай.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 128 | автор: sadovod | Вчера, 13:36 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама








календарь
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Март 2019 (6)
Февраль 2019 (23)
Январь 2019 (34)
Декабрь 2018 (32)
Ноябрь 2018 (22)
Октябрь 2018 (25)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"