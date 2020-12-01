Как правильно подвязать огурец?

Огурец в теплицах выращивают в вертикальной культуре. Для этого над рядами высаженных растений на высоте 1,8-2м натягивают шнур или проволоку в один или два ряда, к которой прикрепляют вертикальные конструкции для поддерживания растения огурца.

Простейший способ состоит в использовании толстого шпагата или синтетической бельевой веревки. Один конец шпагата подвязывают к проволоке, другой - фиксируют у земли деревянным колышком длиной 10-12 см, в котором есть отверстие для крепления шпагата, или проволочной шпилькой с кольцом.

Шпагат не следует натягивать слишком туго: при излишнем натяжении легко выдернуть растение с корнем.

По мере роста стебель огурца закручивают вокруг шпагата по часовой стрелке по каждому междоузлию или через одно междоузлие в зависимости от расстояния между ними, но не реже, иначе растение может спуститься вниз со шпагата.

Для удерживания растения огурца в вертикальном положении можно использовать еще и спираль из алюминиевой проволоки диаметром 7-8 мм в полихлорвиниловой оболочке, которая надевается на шпалерную проволоку с помощью крючка. Спираль легко снимается со шпалеры и на зиму убирается.

В качестве опоры, позволяющей растению огурца подниматься вверх, можно использовать крупноячеистые сети с размером ячейки 150x150-200x200 мм. Сети прикрепляются к натянутой на высоте 1,8-2 м проволоке и закрепляются на поверхности почвы проволочными шпильками так, чтобы их поверхность была наклонена к поверхности почвы под углом 65-75°. Растения самостоятельно поднимаются вверх, а плоды огурца при этом хорошо видны.

А. Владимиров

Газета «САДОВОД»











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