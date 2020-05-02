







::. Посадка и особенности формирования огурца | Овощеводство / огурец Посадка и особенности формирования огурца

Посадка огурца проводится рассадой, проросшими семенами, сухими семенами или смесью сухих и проросших семян. Посев проросших и сухих семян, а также их смеси проводят из расчета 2 семени на одну лунку. При появлении всходов оставляют более сильное растение, а второе прищипывают. В теплицах и под простейшими пленочными укрытиями, чтобы получить более ранний урожай, огурец выращивают рассадным способом, используя 20-25-дневпую рассаду.

ВЫСАЖИВАТЬ нужно только те растения, которые имеют крепкий, прямостоящий стебель с короткими междоузлиями и, кроме того, 4-5 настоящих листьев. Лунки должны быть глубиной 10-12 сантиметров, в каждую из них желательно положить органо-минеральную смесь (300-500 г перегноя, компоста или торфа с добавлением 10 г двойного суперфосфата и калийной соли), грунт перед посадкой необходимо хорошо, обильно полить. Плотность посадки не должна быть чрезмерной - 6-7 растений на 2 м, потому что загущенные посадки ухудшают освещенность, увеличивают влажность воздуха, способствуют интенсивному развитию болезней и усложняют уход за растениями.

Подвязку, используя пеньковый или синтетический шпагат, проводят через 3-7 дней после посадки рассады или после появления четвертого настоящего листа у растений, высеянных семенами. Нижний конец шпагата подвязывают свободной петлей к растению под вторым листом, а второй конец перебрасывают через шпалеру и завязывают скользящей петлей. По мере роста растение подкручивают вокруг шпагата.

Гарантия высокого урожая - своевременное и правильное формирование растений. Многие гибриды огурца и на это обращаем внимание

имеют свои особенности формирования. Например, при формировании таких гибридов, как Кулик, Ник, ВИР-93, Николь, Манара и Рассвет, в пазухах нижних двух-трех листьев главного стебля полностью удаляют боковые побеги и цветки. А в следующих трех-пяти узлах (примерно до одного метра высотой) боковые побеги прищипывают над первым-вторым листом, свыше одного метра - над третьим-четвертым листом. Главный стебель перебрасывают через шпалеру и прищипывают на высоте пятидесяти сантиметров от почвы.

Гибриды Верента, Верента-2, Регина, Финист, Лорд, Фермер в пленочных теплицах формируют другим способом: в пазухах нижних трех-четырех листьев главного стебля удаляют женские цветки и полностью вырезают боковые побеги, в следующих двух-трех узлах их прищипывают над первым-вторым листом, в последующих узлах - над вторым-третьим листом. Верхушку растений осторожно обкручивают вокруг шпалеры, отпускают вниз и прищипывают на уровне 80 см от поверхности почвы.

При загущенных посадках, независимо от особенностей формирования гибрида, рекомендуется удалить все боковые побеги и цветки с главного стебля до высоты 30-40 см от поверхности почвы. Выше этого 5-6 следующих боковых побегов (примерно до высоты растения 1 м) прищипывают на один лист. Последующие побеги прищипывают над вторым-третьим листом. Главный стебель перебрасывают через шпалеру и прищипывают на уровне 50 см от почвы.

В пленочных теплицах и под пленочными укрытиями предпочтение отдается гибридам - они, как известно, более урожайные. Но если посадили не гибриды огурца, а сорта, то надо помнить, что урожай у них формируется, как правило, на боковых побегах. Значит, в отличие от гибридов, у них прищипывают главный стебель над шестым листом.

Под пленочными укрытиями гибриды огурца не формируют вообще. С растений следует регулярно удалять сухие и больные листья, не оставляя черешков. Используемый для этого инструмент необходимо дезинфицировать в растворе марганцовки. Часто овощеводы-любители обрезают желтеющие здоровые листья и даже зеленые. Этого делать не следует: из желтеющего листа часть питательных веществ транспортируется в плоды, способствуя тем самым увеличению урожая. Уменьшается вероятность поражения растений болезнями. Поэтому рекомендуем по возможности избегать травмирования растений огурца.

Т. Кожанова, кандидат с.-х. наук

Газета "Садовод"







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::. прочитало: 88 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.