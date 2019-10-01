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::. Что такое шпалерный метод выращивания ягодных кустов? | Ваш сад / Малина
Что такое шпалерный метод выращивания ягодных кустов?
В садоводстве, особенно декоративном, часто используют для выращивания растений шпалеры. Шпалера широко распространена в Западной Европе для выращивания различных плодовых культур; яблони, груши, персика и других фруктов.
 В наших условиях из ягодных культур на шпалере выращивают малину. Для этого устанавливают деревянные столбы или металлические трубы диаметром до 9 см на расстоянии 10-15 м один от другого.
Проволоку натягивают в три ряда: верхний - на высоте 1,2 м от земли и параллельно ему нижние по обе стороны ряда растений на высоте 0,6 м от земли. Тщательно натянутую проволоку прочно крепят к стойкам. По мере роста побегов их ежегодно пропускают между нижними проволоками и подвязывают к верхней. Побеги с момента подвязки до вырезки практически находятся в постоянном положении. При подвязывании побегов малины им придают различный наклон так, чтобы они не затеняли друг друга. Такая подвязка создает наиболее благоприятные условия для завязывания и созревания плодов и повышает производительность труда при сборе урожая.
 При такой подвязке на шпалере урожайность насаждений повышается на 20-25%. При шпалерной культуре малины расстояние между растениями должно быть не менее 0,5 м.
Что касается красной смородины, то ее выращивать шпалерным способом нецелесообразно.
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::. прочитало: 134 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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