|Петрушка на столе круглый год
Ценность петрушки не только в аромате. Она содержит большое количество витаминов С, В2, РР, К, каротина. По содержанию калия петрушка занимает одно из первых мест среди других овощных культур. Давно известны целебные свойства этого растения. Его применяют при болезнях сердца, почек, мочевой системы, желудочно-кишечного тракта. Петрушка предупреждает заболевания суставов, связанные с солевым обменом. Моя мать страдала болезнями сердца и почек. Когда в огороде подрастали петрушка и укроп, она варила суп из перловки, добавляла в него много зелени и говорила, что он ей очень помогает, особенно от почек. Лекарственных препаратов она почти не принимала и дожила до 86 лет.
Петрушка - двулетнее растение. В первый год она образует корнеплод с прикорневой розеткой листьев, на второй год цветет и образует семена. Но, по моим наблюдениям, семена в наших условиях вызревают не каждый год. Петрушка холодостойкая культура, ее семена прорастают при 2...4°С, а всходы выдерживают заморозки до -9°С. Петрушка светолюбивая культура, поэтому при загущенных посевах листья и корнеплоды формируются медленно. Для нее более подходят легкие плодородные почвы. На тяжелых суглинках корнеплоды начинают ветвиться, рост замедляется.
В выращивании корневой и листовой петрушки есть разница - корневую петрушку сажают на второй год после внесения навоза, так как свежий навоз вызывает ветвление корней. Под листовую петрушку можно вносить навоз в первый год. Под перекопку вносят минеральные удобрения. Я вношу экофоску - 20 г/м2. Сеют петрушку в ранние сроки, в конце апреля - начале мая. Семена прорастают долго - 15-20 дней. Чтобы ускорить всхожесть, семена замачивают на сутки в теплой воде, меняя ее 3-4 раза. Расстояние между рядами 20-25 см, глубина посева 1 -2 см. Равномерное и достаточное увлажнение почвы в период вегетации способствует получению хорошего урожая.
Для того чтобы петрушка была на столе как можно дольше, можно организовать ее конвейерное производство. Для этого семена высевают в несколько сроков. Для получения зелени в наиболее ранние сроки семена высевают в конце июля - начале августа. До замерзания почвы высеянные в эти сроки растения успевают образовать 5-6 листьев, которые можно срезать и употребить в пищу. В таком состоянии растения уйдут под зиму. Рано весной, сразу после оттаивания почвы, петрушка тронется в рост и сразу можно обрывать зеленые листочки для употребления в пищу. В 2001 году я посеял петрушку в первых числах августа. К середине месяца она взошла, отросла и ушла под зиму, а в мае у меня уже была свежая зелень. Но в конце июня петрушка зацвела. Я допустил ошибку - надо было посеять петрушку под зиму или рано весной, чтобы иметь зелень в конце июня - августе. Я еще раз посеял петрушку 16 июня. Начиная с середины августа до конца сезона зелени было вдоволь. Петрушка выросла на славу - крупные корни и хорошая зелень.
Для употребления зимой я зелень сушу. Корни сушу отдельно - мелкие корни не режу, а крупные разрезаю вдоль. В этом году я проделал опыт: в традиционную заправку (1 кг лука + 1 кг моркови + 1 кг перца + 1 кг помидоров + 1 кг соли) я добавил мелко нарезанные корни петрушки, примерно 300 г. Получилось хорошо, но петрушки надо было положить побольше - 500-600 г. Осенью корнеплоды петрушки осторожно выкопанные, можно посадить в цветочные горшки или другие емкости для того чтобы свежая зелень была на вашем столе круглый год.
В. Лазовский
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