Петрушка на столе круглый год

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Ценность петрушки не только в аромате. Она содержит большое количество витаминов С, В 2 , РР, К, каротина. По содержанию калия петрушка занимает одно из первых мест среди других овощных культур. Давно известны целебные свойства этого растения. Его применяют при болезнях сердца, почек, мочевой системы, желудочно-кишечного тракта. Петрушка предупреждает заболевания суставов, связанные с солевым обменом. Моя мать страдала болезнями сердца и почек. Когда в огороде подрастали петрушка и укроп, она варила суп из перловки, добавляла в него много зелени и говорила, что он ей очень помогает, особенно от почек. Лекарственных препаратов она почти не принимала и дожила до 86 лет.

Петрушка - двулетнее растение. В первый год она образует корнеплод с прикорневой розеткой листьев, на второй год цветет и образует семена. Но, по моим наблюдениям, семена в наших условиях вызревают не каждый год. Петрушка холодостойкая культура, ее семена прорастают при 2...4°С, а всходы выдерживают заморозки до -9°С. Петрушка светолюбивая культура, поэтому при загущенных посевах листья и корнеплоды формируются медленно. Для нее более подходят легкие плодородные почвы. На тяжелых суглинках корнеплоды начинают ветвиться, рост замедляется.

В выращивании корневой и листовой петрушки есть разница - корневую петрушку сажают на второй год после внесения навоза, так как свежий навоз вызывает ветвление корней. Под листовую петрушку можно вносить навоз в первый год. Под перекопку вносят минеральные удобрения. Я вношу экофоску - 20 г/м 2 . Сеют петрушку в ранние сроки, в конце апреля - начале мая. Семена прорастают долго - 15-20 дней. Чтобы ускорить всхожесть, семена замачивают на сутки в теплой воде, меняя ее 3-4 раза. Расстояние между рядами 20-25 см, глубина посева 1 -2 см. Равномерное и достаточное увлажнение почвы в период вегетации способствует получению хорошего урожая.

Для того чтобы петрушка была на столе как можно дольше, можно организовать ее конвейерное производство. Для этого семена высевают в несколько сроков. Для получения зелени в наиболее ранние сроки семена высевают в конце июля - начале августа. До замерзания почвы высеянные в эти сроки растения успевают образовать 5-6 листьев, которые можно срезать и употребить в пищу. В таком состоянии растения уйдут под зиму. Рано весной, сразу после оттаивания почвы, петрушка тронется в рост и сразу можно обрывать зеленые листочки для употребления в пищу. В 2001 году я посеял петрушку в первых числах августа. К середине месяца она взошла, отросла и ушла под зиму, а в мае у меня уже была свежая зелень. Но в конце июня петрушка зацвела. Я допустил ошибку - надо было посеять петрушку под зиму или рано весной, чтобы иметь зелень в конце июня - августе. Я еще раз посеял петрушку 16 июня. Начиная с середины августа до конца сезона зелени было вдоволь. Петрушка выросла на славу - крупные корни и хорошая зелень.

Для употребления зимой я зелень сушу. Корни сушу отдельно - мелкие корни не режу, а крупные разрезаю вдоль. В этом году я проделал опыт: в традиционную заправку (1 кг лука + 1 кг моркови + 1 кг перца + 1 кг помидоров + 1 кг соли) я добавил мелко нарезанные корни петрушки, примерно 300 г. Получилось хорошо, но петрушки надо было положить побольше - 500-600 г. Осенью корнеплоды петрушки осторожно выкопанные, можно посадить в цветочные горшки или другие емкости для того чтобы свежая зелень была на вашем столе круглый год.

В. Лазовский







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::. прочитало: 84 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.