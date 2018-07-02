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::. Петрушка - древняя овощная культура | Овощеводство / петрушка
Петрушка - древняя овощная культура
До сих пор ее дикие предки произрастают в Европе, Азии и других местах. Впервые возделывать петрушку начали в Древней Греции, сначала преимущественно как лечебное растение. Использовалась она также и в ритуальных обрядах. В Древнем Риме петрушку культивировали не только как лекарственное, но и пряное растение. Повсеместно в Европе она распространилась лишь в середине XVI века, а в Россию проникла из Германии в XVIII веке.
Листья и корнеплоды петрушки высоко ценятся за пряный аромат и повышенное содержаие витамина С и каротина, достигающее соответственно 120-143 мг и 8-12 мг в 100 г.
Имеются также витамины В1, В2 и некоторые другие, а также разнообразные ферменты, минеральные соли и другие вещества. Среди пряных овощных растений петрушка по содержанию витамина С занимает едва ли не первое место.
Из листьев и корнеплодов приготавливают лекарственные препараты, используемые для лечения урологических, кожных, желудочно-кишечных и ряда других заболеваний. Петрушка ценится также в косметике и используется в парфюмерной промышленности. Но наиболее широко она применяется в кулинарии, в свежем виде и при консервировании.
Петрушка - двулетнее, холодостойкое растение. Для нее благоприятны почти все сельскохозяйственные регионы, особенно с обильным увлажнением. Она не переносит затененности, например, вследствие излишней запущенности посевов. В этих условиях растения сильно снижают урожай, а корнеплоды вовсе не образуются. Также отрицательно влияет недостаток влаги в период формирования корнеплодов, что снижает их качество. Растения нуждаются в плодородных, легко- или среднесуглинистых почвах, с нейтральной или слабокислой реакцией.
Петрушка относится к семейству сельдерейных. Возделывают три разновидности петрушки, две из которых являются листовыми (обыкновенная и кудрявая) и одна - так называемая корневая (корнеплодная). В северных и умеренных широтах возделывают в основном корнеплодные сорта (Бордовикская, Сахарная, Урожайная и некоторые другие), в южных - листовые, высевая в 3-4 срока. Более ценные корнеплодные, образующие довольно мощную листовую массу, к осени формируют корнеплоды, используемые непосредственно в пищу и для выгонки зелени в зимнее время.
Семена петрушки медленно набухают и прорастают (через 16-20 дней и более). В год посева образуется розетка листьев, а у корневых сортов к осени - корнеплод. Листовые формы формируют разветвленный корень без утолщения. На второй год жизни из этих корней (или корнеплода) образуются цветоносные разветвленные побеги со многими соцветиями-зонтиками и семена. На севере Нечерноземья выгоднее выращивать корневые сорта, обеспечивающие формирование обилия пряной зелени, заготавливаемой впрок путем сушки или засолки, и одновременно - материала (корнеплодов) для получения в зимнее время нежной свежей зелени, богатой витаминами, путем выгонки на подоконниках квартир.
Не всем удается вырастить большой урожай петрушки. Основные причины неудач - использование бедных и кислых почв, получение поздних всходов, узкорядные посевы и излишняя запущенность в рядках. Для получения обильного урожая зелени и большого урожая корнеплодов необходимо выделять под петрушку плодородные, с легким механическим составом и произвесткованные почвы, сеять ранней весной на гряды семена, замоченные в течение 2-3 дней или наклюнувшиеся (выдерживают во влажной ткани в теплом месте).
Оптимальная ширина междурядий - 40-45 см на плодородных и 30-35 см - на среднеплодородных землях. Растения прореживают, оставляя на расстоянии 8-12 см одно от другого. В течение лета рыхлят почву, пропалывают и поливают в засушливое время. Почва должна быть всегда влажной и рыхлой. Оптимальная норма удобрений -6-8 кг перепревшего навоза либо компоста или 350-400 г сложных удобрений на 1 м2.
Урожай корнеплодных сортов убирают осенью, листовых - периодически, обрывая по 1-2 листа, а в сентябре-октябре срезая всю зелень.
Ш. БЕКСЕЕВ, профессор
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::. прочитало: 155 | автор: sadovod | 9 июля 2018 | Комментариев 0 |
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