



::. Далекие предки редиски | Овощеводство / редис Далекие предки редиски

Ранней весной и в начале лета организм человека нередко испытывает утомленность, недомогание. К такому состоянию приводит, прежде всего, отсутствие в пище витаминов. В это время свежие, только что собранные с грядки овощи являются лучшим источником этих биологически активных веществ. Поэтому необходимо шире возделывать на даче ранние овощи, дающие урожай уже в начале или середине июня.

Среди возделываемых огородных растений наиболее раннеспелым является редис. Некоторые его сорта способны сформировать урожай уже через 18-20 дней после всходов. По скороспелости он является поистине уникальной овощной культурой. Его можно получить и в более ранние сроки - в середине или конце мая в теплицах и парниках.

Редис - ценный источник витаминов, минеральных солей, различных ферментов и эфирных масел, в том числе сульфорафана и метилмеркаптана.

Особенно много в нем аскорбиновой кислоты (витамина С), содержание которого может достигать 55 мг в 100 г. Имеются также витамины В, (тиамин), В2 (рибофлавин), РР (никотиновая кислота). Много содержится солей калия, фосфора, железа, кальция, магния, серы. Количество кальция и серы достигает свыше 400 мг каждого, а калия более 120 мг.

Корнеплоды редиса особенно ценятся при авитаминозах и широко используются в разнообразных салатах, а в юго-восточных странах - маринованными.

Культура редиса произошла от редьки. Древним диким предком был средиземноморский сорняк рафанус ландра. Впервые его начали возделывать как овощ в Италии в XVI веке. Корнеплоды в то время были с белым наружным покровом и удлиненной формы. Современные сорта возникли позднее - в XVIII веке там же или во Франции, откуда распространились по всей Европе и Азии, в том числе и в России.

Ш. БЕКСЕЕВ, профессор

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 164 | автор: sadovod | Вчера, 11:21 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.