



::. Правильно и вовремя посеянный редис - залог богатого урожая | Овощеводство / редис Правильно и вовремя посеянный редис - залог богатого урожая

Для получения высокого урожая редиса необходимо правильно выбрать место, подготовить почву и вовремя и правильно посеять семена.

Ну а теперь обо всем по порядку. И начнем со сроков посева, так какнесвоевременный посев может полностью лишить нас урожая.Дело в том, что редис растение длинного дня. А что это значит? Это значит, что при длинном световом дне растение быстро развивается и быстро переходит к своей основной функции, а именно выкидывает цветонос и образует семена.

А вот при коротком дне 10-12 часов редис не может перейти к следующей фазе своего развития и образует хороший корнеплод, для чего мы его, собственно, и выращиваем.

Поэтому со сроками посева редиса следует поторопиться, пока еще световой день, позволяет развитию корнеплодов, и у нас под Санкт-Петербургом пока не наступили белые ночи. Редис выращивают и конвейерным способом, но если посадки производились во второй половине мая, в июне, в начале июля, то световой день редису сокращают искусственно, закрывают посевы с 8 вечера до 8 утра темной тканью или пленкой. В конце июля день начинает сокращаться, и редис можно снова сеять и выращивать без искусственного сокращения светового дня. Но необходимо дополнить, что в последнее время селекционерами выведены сорта редиса устойчивые к стрелкованию.

Редис - светолюбивое растение. Место для посева желательно выбрать на открытом солнечном месте. При слабой освещенности растет ботва в ущерб корнеплоду. Кроме того, в затененных местах редис склонен к нитратонакоплению.

Предшественниками редиса могут быть любые овощи, кроме капустных.

Для редиса необходимы плодородные, легкосуглинистые почвы. Он хорошо растёт на слабокислых, нейтральных и даже слабощелочных

почвах, где рН 5,5-7,3. На бедных почвах редис также склонен к "стрелкованию" или образованию мелких, с грубой мякотью корнеплодов.

Если почва бедная, то осенью под перекопку вносят компост или перепревший навоз (ведро на 1 м кв.), калийные и фосфорные удобрения по 25-30 г на м кв., азотные минеральные удобрения вносят весной. Если осенью удобрения не вносились, то весной можно внести сложные минеральные удобрения – нитрофоску или аммофоску по 60-80 г на 1 м кв. а также компост или перепревший навоз.

Если на участке почвы тяжелые, суглинистые, то желательно провести пескование. Для этого на поверхность почвы вносят песок слоем 2-3 см, а затем его перемешивают с верхним слоем. Это улучшает физические свойства почвы, и прежде всего воздушный режим. Благодаря этому растения попадают в значительно более благоприятные условия. Тяжелые почвы способствуют ухудшению качества и количества урожая

А далее приступаем к посеву.

Сеют редис, как мы говорили ранее, сразу по готовности почвы - в конце апреля или начале мая. Почву тщательно выравнивают. Посев производят на глубину 1-2 см, между рядами 12-15 см. Чтобы не производить в дальнейшем прореживание, расстояние между семенами оставляют 4-5 см. Если посевы производят чаще, то в дальнейшем необходимо прореживание.

Почва во время прорастания семян должна быть рыхлая и влажная. Если семена проклюнутся, а почва пересохнет, то проросшие семена погибают за несколько часов. Чтобы этого избежать, можно накрыть посевы полиэтиленовой пленкой. Она предохранит испарение влаги, но пленку желательно снять до появления всходов. Иначе под солнечными лучами высокая температура воздуха под пленкой может погубить всходы.

В дальнейшем уход за редисом заключается в следующим: рыхление междурядмй, прополки, своевременные поливы. При правильной агротехнике редис быстро формирует корнеплоды хорошего качества.

Нельзя допускать пересушивания почвы, которое ведет к "цветушности" или образованию грубых и мелких корнеплодов горьковатого вкуса.









Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Секреты выращивания редиса

Посев редиса

ОТЧЕГО НЕ УДАЕТСЯ РЕДИС?

Редис в сметане

Cорта не жгуче­острого и не стрелкующегося редиса и дайкона

::. прочитало: 193 | автор: sadovod | 22 апреля 2023 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.