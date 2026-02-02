Начните сезон с редиса

Редис –скороспелая культура, что позволяет получить урожай уже в начале июня, когда другие культуры только начинают набирать вегетативную массу. Корнеплоды редиса содержат много полезных для нашего организма веществ, такие как крахмал, белки, сахара, минеральные соли, витамины, незаменимые аминокислоты. А горчичные масла – тиоглюкозиды придают плодам горьковатый вкус.

Сеять семена редиса лучше ранней весной, как только сходит снег и почва слегка прогревается. Редис переносит небольшие заморозки. Посевы производят на глубину 1–1,5 см в подготовленную почву с интервалом 3–4 см. Почва для редиса должна быть плодородной, влаго и воздухопроницаемой, кислотность нейтральная или слабокислая, где ph от 5,5 до 7. Удобрения можно вносить минеральные, органические, но свежий навоз под редис не вносят.

Семена начинают прорастать при температуре 3–4 °С. Если посевы загущены, то обязательно проводят прореживание.

Уход за редисом – это поливы, прополки. Поливы в сухую погоду производят через 2-3 дня, особенно важны поливы во время формирования первых настоящих листьев и в начале формирования корнеплода.

Почву важно держать в рыхлом состоянии.

Ну и обязательно остановимся на причинах стрелкования редиса, когда, минуя образования корнеплодов, редис формирует цветоносы.

Редис – растение длинного дня. Это означает, что попадаю в благоприятные условия по продолжительности дня, растение переходит к самой важной для него функции – размножению, т. е. завязывает цветоносы. Именно по этой причине семена редиса сеют ранней весной, чтобы до наступления длинного дня, а у нас в Санкт-Петербурге до наступления белых ночей, растение успело сформировать корнеплоды. Если посевы не успели произвести ранней весной, то их можно отложить на вторую половину июля, когда световой день начнет убывать.

В настоящее время селекционерами выведены некоторые сорта редиса устойчивые к стрелкованию.

Длинный световой день — это не единственная причина стрелкования редисы. Стрелкуется редис и в случае посадки его в затененных участках, при загущенных посадках. А при недостатке влаги корнеплоды образуются мелкими. А какие сорта выращиваете вы, пишите в комментариях.

Г Соколов



















Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»