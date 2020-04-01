Редис – самая ранняя овощная культура

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Редис является самой ранней овощной культурой. Посев семян можно проводить очень рано, т.к. это холодостойкая культура. Сочетание посевов в защищенном и открытом грунте обеспечивает поступление урожая с весны до осени.

Каковы пищевые достоинства редиса?

Пищевое значение редиса определяется содержанием витаминов С и В1, Сахаров, крахмала, ферментов и свободных аминокислот. В его корнеплодах много минеральных веществ, особенно серы, железа, магния и кальция. Этот ценный скороспелый овощ богат эфирными маслами и гликозидами, обладающими фитонцидными свойствами. Характерную пряность и слегка горьковатый привкус редису придают содержащиеся в нем эфирные масла. Листья редиса богаты каротином и употребляются как витаминная добавка при приготовлении зеленых щей и салатов. Корнеплоды употребляются в свежем виде.

В чем заключаются биологические особенности редиса?

Редис - растение однолетнее. У редиса короткий вегетационный период, а корневая система, в отличие от других овощей, очень мелкая. Холодостоек. Семена начинают прорастать при температуре 2-3°С. Всходы переносят заморозки до -3°С, взрослые растения - до -5°С.

Редис - самое раннеспелое корнеплодное растение. Хозяйственная годность у раннеспелых сортов наступает через 18-30 дней после всходов, у позднеспелый - через 40-50 дней. В течение всего периода роста требует достаточного количества влаги, поскольку от ее недостатка корнеплод редиса удлиняется, становится дряблым и имеет неприятный горьковато-обжигающий привкус. В летние месяцы редис легко "стрелкуется".

На каких почвах лучше всего возделывать редис?

Под редис отводят рыхлые, увлажненные, плодородные почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. На бесструктурных и бедных питательными элементами почвах редис корнеплода не завязывает. Особенно отрицательно сказывается недостаток азота. При калийном голодании корнеплоды формируются плохо. На кислых почвах растения редиса поражаются килой - опасным заболеванием многих крестоцветных.

Как подготовить почву под редис?

Редис, как всякая скороспелая культура, очень требователен к плодородию почвы и отзывчив на удобрения. Под его посевы отводят делянки с плодородной почвой, после культур (кроме капусты), под которые вносили навоз или компост. При подготовке бедных почв с осени вносят перегнойную или компостную землю (по ведру на 1 м 2 ) и огородную смесь (по 40 г на 1 м 2 ). Весной почву перекапывают на глубину не менее 20 см, тщательно разделывают и разравнивают граблями. На плодородных почвах вносят только по 30-40 г на 1 м 2 аммиачной селитры, суперфосфата и калийной соли, которые заделывают в почву при выравнивании участка граблями.

Какие требования предъявляет редис к свету?

Редис исключительно требователен к свету. На открытых солнечных участках корнеплоды получаются сочные, нежные. В тени образуется длинная ботва, а продукция получается плохого качества. Однако световой день не должен быть слишком длинным, иначе растения начинают стволиться, и корнеплоды не образуются. При слишком длинном световом дне необходимо редис притенять с 8 часов вечера до 7 часов утра, чтобы световой день не превышал 13 часов.

Где выращивают редис?

Редис выращивают как в открытом, так и закрытом грунте. В теплицах редис выращивают как уплотнитель, а в парниках и под пленочными укрытиями он идет первой культурой перед размещением теплолюбивых растений - огурцов, томатов, перцев и т.п. В открытом грунте предшественниками редиса могут быть любые овощные культуры, кроме крестоцветных.

Когда и как следует высевать редис?

В открытом грунте редис сеют рано весной, как только почва созреет и прогреется на 2-3°С. Чтобы иметь редис все лето, его высевают в несколько сроков, с промежутками 10-15 дней. Наиболее точный показатель для последующего посева - появление первого настоящего листа у растений предыдущего посева. Последний посев проводят не позднее 15 августа. Летние посевы дают корнеплоды пониженного качества, поэтому в июне и июле редис часто заменяют посевом редьки.

Высевают редис из расчета 4-5 г на 1 м 2 под маркер с площадью питания 4x5 или 5x6 см, заделывают семена на глубину 1-2 см. В открытом грунте редис можно высевать строчными лентами с расстоянием между лентами 40 см, строчками в ленте 8-10 см, между растениями в строке 0,4-0,5 см с последующим двукратным прореживанием до 4-5 см.

Как провести ранний посев редиса?

С осени, после уборки растений, сорняки удаляют и перекапывают почву. Весной (конец марта - начало апреля) вносят древесную золу по еще лежащему снегу из расчета 1 ведро на 20 м 2 . По слою золы рассыпают 1/2 ведра торфа. Перекопку почвы начинают сразу после ее оттаивания на глубину 18-20 см. Затем следует разровнять почву граблями и провести посев семян в предварительно приготовленные бороздки глубиной 3-4 см. Расстояние между бороздками 10 см. Семена заделывают обратной стороной граблей и поливают из лейки из расчета 10 л на 5 м 2 . Если еще холодно, то посевы необходимо накрыть пленочными укрытиями. При желании получить очень ранний урожай можно высевать наклюнувшиеся семена редиса на расстояние 5x5 см или применять разбросной посев. Для этого семена сеют в неоттаявшую почву (по черепку). Затем почву дважды боронят граблями, чтобы заделать семена и минеральные удобрения. Фосфорные и калийные удобрения вносят по 200 г на 10 м 2 . Обычно такой посев производят в середине апреля. При этом норму высева семян увеличивают на 25%. Глубина заделки 2-3 см. После посева почву необходимо прикатать.

В чем состоит уход за посевами редиса?

Уход за посевами состоит из прополки, рыхления и прореживания растений в рядках. При медленном росте и светлой окраске листьев растения нужно подкормить раствором огородной смеси (20 г на 5 л воды) или аммиачной селитры (20г на 5 л воды) и расходуют это количество раствора на 1 м 2 посева. Летние посевы притеняют каркасом с натянутым на него непрозрачным материалом.

В парниках и под укрытиями до всходов редиса температуру поддерживают на уровне 20-25°С. С появлением всходов и до образования первого настоящего листа -6-8°С, а затем до образования корнеплодов - днем 15-18, ночью 8-12°С. Убирают редис выборочно, чтобы не загрубели корнеплоды.

Как нужно поливать посевы редиса?

Полив должен быть обильным, тогда растения не будут стрелковаться. Поливают посевы равномерно через 2-3 дня, в сухую погоду - ежедневно (на ночь). В первые 10 дней землю достаточно промачивать на 8 см, с началом формирования корнеплода не меньше чем на 15 см. Если после полива образуется почвенная корка, почву надо прорыхлить, а лучше после полива и рыхления засыпать перегноем или торфом слоем 1-2 см. Это лучше сохранит влагу, избавит от лишних поливов.

К. Преображенский, кандидат с.-х. наук

Газета «САДОВОД» 1998г.









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::. прочитало: 55 | автор: sadovod | Сегодня, 10:04 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.