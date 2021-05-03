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::. Блюда из ревеня | ревень / Рецепты
Блюда из ревеня
Ревень - это многолетнее растение известно людям со времен глубокой древности. В культуре имеется ревень лечебный, овощной и декоративный. По своей питательной ценности ревень не уступает большинству сортов овощей. Помимо минеральных солей, он очень богат витамином С и полезной яблочной кислотой. Ревень отличается весьма приятным вкусом и ароматом. У людей, страдающих запорами, он регулирует пищеварение. Ревень быстро разваривается, его достаточно всего один раз прокипятить. Нельзя только варить его черешки в медной или железной посуде. С ревенем можно приготовить вкусные блюда, из него варят варенье. А можно высушить черешки впрок или хранить в морозилке, предварительно промыв стебли и нарезав их кубиками.
Икра из ревеня и кабачков
Ревень – 100 г, кабачки – 400 г, лук репчатый –
 20 г, масло растительное – 40 г, сахар, соль. Подготовленные кабачки и черешки ревеня испечь в духовке, мелко порубить. Шинкованный репчатый лук поджарить на растительном масле, смешать с массой из кабачков и ревеня, добавить по вкусу сахар и соль, остаток масла, размешать и прокипятить. Можно добавить в икру мелкорубленое крутое яйцо
Пудинг из ревеня
Ревень – 400 г, сахар – 200 г, яйца – 6 шт., толченые сухари – 0,5 стакана, жир, ванилин или корица. Очищенный и нарезанный кусочками ревень отварить, помешивая, с половиной нормы сахара и специями. Массу охладить, добавить яичные желтки и сухари, вымешать. Белки взбить с оставшимся сахаром, ввести в массу из ревеня. Вылить все в смазанную маслом и посыпанную сухарями форму и выпекать в духовке 20 мин. Подавать с молоком или ванильным соусом.
 Пирог с ревенем
Ревень – 600 г., мука – 150 г, крахмал – 75 г, маргарин – 150 г, сахарный песок – 150 г, яйца – 2 шт., 1 желток, 1,5 ч. л. разрыхлителя для теста, пакетик ванильного сахара. Для украшения пирога – 3 белка, щепотка соли, 175 г сахарного песка, 1 ч. л. сока лимона.
 Ревень нарезать кусочками около 3 см. Смешать в миске муку, крахмал и разрыхлитель. Размягченный маргарин, сахарный песок и ванильный сахар растереть добела. Постепенно добавлять яйца, желток и по 1 ст. л. вводить мучную смесь. Заполнить тестом смазанную жиром форму. На тесто выложить ревень и выпекать пирог при температуре 180 оС в течение 45 мин. Через 25 мин вынуть пирог из духовки, украсить кремом и печь еще 20 мин. Крем: белки с солью взбить в стойкую пену и, продолжая взбивать, ввести сахар и лимонный сок.
Кекс с ревенем
 Тесто: 50 г растопленного сливочного масла, 250 мл сливок, 100 г сахара, 50 г миндальной крошки, 100 г овсяных хлопьев, 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя для теста. Начинка: ревень – 500 г, сахарный песок – 200 г. Кусочки ревеня выложить в керамическую форму, посыпать сахаром и поставить в микроволновую печь, чтобы ревень слегка размягчился. Приготовить тесто: растопить сливочное масло, добавить сливки и остальные компоненты по рецепту. Выложить тесто в форму поверх размягченного ревеня, предварительно слив образовавшийся сок (его можно использовать для приготовления компота). Выпекать кекс около 20 мин при 200 оС. Охладить и при желании украсить взбитыми сливками.
 Крем из ревеня
 Ревень – 125 г, сахар – 1 ст. л., сливки – 60 г, желатин – 0,5 ч. л., цедра лимона, ванильный сахар.
Очищенный от кожицы и нарезанный кубиками ревень тушить с сахаром до образования пюре. Добавить в массу натертую цедру лимона и распущенный желатин, охладить. Ввести взбитые сливки и выложить крем в стеклянную вазочку или бокалы.
 Самбук из ревеня
Ревень -125 г, сахар – 1 ст. л., цедра лимона, яичный белок – 1 шт. Очищенный ревень нарезать кусочками, потушить с сахаром и измельчить блендером (протереть через сито). К остывшему пюре добавить белок, тертую цедру лимона и взбить массу в крепкую пену. Подавать с ванильным соусом или взбитыми сливками.
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::. прочитало: 123 | автор: sadovod | Сегодня, 11:46 | Комментариев 0 |
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