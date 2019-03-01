



::. Чем отличаются цикорные салаты эндивий и эскариол от цикория салатного (витлуфа)? | Овощеводство / салат Чем отличаются цикорные салаты эндивий и эскариол от цикория салатного (витлуфа)?

Эти салаты отличаются как продуктивной частью, так и агротехникой. Цикорные салаты эндивий и эскариол являются однолетними листовыми растениями, высокоурожайны, долго хранятся. В 100 г сочных хрустящих листьев этих растений содержится 25 мг аскорбиновой кислоты, 5 мг каротина, а также витамины группы В и легкоусвояемый углевод инулин. Горьковатый привкус листьев обусловлен присутствием глюкозида интибина - вещества, улучшающего пищеварение и деятельность кроветворных органов. Выращивают цикорные салаты рассадой или посевом семян в грунт. В открытый грунт семена высевают, когда почва хорошо прогреется. Глубина заделки семян - 1-1,5 см, норма высева -0,3-0,4 г на 1 м2. Расстояние между рядками - 25-30 см, между растениями - 30-35 см. Уход за растениями заключается в рыхлении междурядий, прореживании, прополках, поливах. Эндивий и эскариол получают не только в весенне-летний, но и в летне-осенний период. В этом случае семена высевают в конце июля. Осенью растения убирают с корнями в парник. Для зимнего потребления салата растения прикапывают в хранилищах во влажный песок.

Продуктивной частью цикория салатного (витлуф) являются «кочанчики» - листовые почки, которые образуются при выгонке из корнеплодов без доступа света. Они богаты витамином С, содержат немного каротина, минеральные соли (много калия), инулин, интибин. Кочанчики употребляют в пищу в свежем виде (как салат), а также варят и сушат.

Для выгонки кочанчиков используют корнеплоды. Агротехника их выращивания аналогична другим корнеплодным растениям. Посев может быть очень ранним, так как это холодостойкая культура. Норма высева 3 г на 1 м2. Посев проводят на грядках. В фазе 4-5 настоящих листочков растения прореживают на 8-10 см, почву рыхлят. Витлуф отзывчив на подкормки.

При уборке растения выкапывают, сортируют по размеру (для выгонки пригодны корнеплоды диаметром 3-5 см). Листья обрезают на 1,5-2 см выше шейки, чтобы не повредить верхушечную почку.

Хранить корнеплоды можно в полиэтиленовых мешках, пересыпав песком. Оптимальная температура хранения от 0 до 1°С. Выгонку можно проводить в течение всего зимнего периода в подвалах и теплицах в специально подготовленных ящиках высотой 30-35 см. В них насыпают почвенный грунт и сажают корнеплоды так, чтобы их головки находились вровень с поверхностью почвы. Свет для выгонки не нужен, так как на свету листья зеленеют, в них появляется сильная горечь, и они становятся непригодными в пищу. Сверху насыпают слегка увлажненную почву слоем 30-35 см. Выгонка длится 25-30 дней. В первые две недели температура не должна превышать 10...12°С, в последние две недели - 17...18°С. Товарные кочанчики достигают 15-18 см в высоту и весят

150 г.

Газета «Садовод»

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::. прочитало: 73 | автор: sadovod | Сегодня, 10:41 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.