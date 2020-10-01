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::. Выращивание листового салата гидропонным методом | Овощеводство / салат
Выращивание листового салата гидропонным методом

Листовой салат – неприхотливая зеленая культура, которая содержит огромное количество полезных веществ. Благодаря короткому периоду вегетации салат легко включить в процесс тепличного производства. За счет хорошей урожайности и большого спроса на рынке он обеспечит дополнительную прибыль и исключит простой площадей. Но для этого нужно грамотно организовать выращивание этой культуры. О том, как это сделать, рассказывает агроном-консультант компании ТЕХНОНИКОЛЬ, кандидат с.-х. наук Александра Старцева.

Срок выращивания салата в среднем составляет 21-35 дней в зависимости от сорта и сезона: 20-25 дней весной-осенью и 30-35 дней зимой. Чтобы повысить эффективность использования площадей тепличного хозяйства, его можно разместить в рассадном отделении, когда оно пустует после окончания сезона подготовки рассады основных культур.

Выбор субстрата
Для рассады салата важно выбрать качественный субстрат. Часто для этой цели используют торф: им набивают специальные сетчатые горшочки и затем сеют семена. Однако торф – органический субстрат, в нем иногда содержатся патогены, он может быть неоднородный по составу и по качеству, что влияет как на всхожесть, так и на заболеваемость растений в дальнейшем. Поэтому легче и безопаснее применять для выращивания листового салата каменную вату.  Например, субстраты марки SPELAND химически и биологически инертны. Они быстро принимают рН питательного раствора и не влияют на его состав. Отсутствие патогенов снижает вероятность заболевания культур. Однородная и стабильная структура минераловатного субстрата обеспечивает постоянство его водно-физических характеристик и препятствует переуплотнению. Высокая капиллярность позволяет питательному раствору равномерно распределятся по всему объему материала и способствует хорошей влагоемкости. За счет пористой структуры субстрата SPELAND корни имеют свободный доступ к кислороду и легко прорастают в субстрат. В результате всходы получаются дружные и равномерные, а трудозатраты сокращаются.

Подготовка рассады
Заблаговременно перед посевом субстрат необходимо тщательно напитать питательным раствором с Ес = 1,2 мСм и рН = 5,2-5,5 ед. Для выращивания рассады можно использовать как специально нарезанные на заводе кубики, так и целиковые плиты каменной ваты, которые потом разделяют на кубики нужного размера. Субстрат следует полностью насытить питательным раствором, затем провести посев из расчета 3 шт. семян на один горшочек. После этого накрыть пленкой или перенести в камеру проращивания. Для прорастания семян относительная влажность воздуха должна составлять не менее 90%, а температура воздуха – 22-24оС.
При появлении всходов (через 2-4 дня) пленку убирают и переносят растения в рассадное отделение. Сначала рассаду необходимо досвечивать круглосуточно, чтобы она не вытянулась. А затем продолжительность освещения постепенно снижают в зависимости от уровня естественного света.
При массовом появлении всходов (приблизительно на 6 день) проводят выбраковку: выбирают недоразвитые и отстающие в росте растения, что в дальнейшем обеспечит однородность культуры и равномерный рост салата. Нужно следить за влажностью кубиков, чтобы не допускать их пересушивания, и при необходимости поливать рассаду раствором Ес=1,2-1,5 мСм; рН = 5,2-5,5 ед.

Уровень освещенности и температура
Субстрат используют только для выращивания рассады. Когда у салата появляется 2-4 листа (через 10-15 дней после посева), они начинают перекрывать друг друга, а корни выходят из кубика. В этот момент горшочки вставляют в проточную систему, где непрерывно подается питательный раствор, или в кассеты и переносят на столы с питательным раствором. Перед транспортировкой рассаду нужно полить, чтобы исключить высыхание во время переноса. Также следует избегать повреждения корневой системы.
Для быстрого получения качественной продукции с сентября по апрель важно дополнительно досвечивать растения по 6-16 часов в зависимости от уровня естественного освещения. Нормальный световой день для салата длится на протяжении 12-16 часов в зависимости от интенсивности света. Уменьшение продолжительности светового дня увеличит вегетационный период культуры. Уровень освещения должен составлять около 8-10 тыс. люкс и не опускаться ниже 6 тыс. люкс. Недостаток света приводит к вытягиванию растений и слабому развитию зеленой массы. При слабой циркуляции воздуха уровень освещенности следует снизить.
Температуру необходимо согласовывать с уровнем освещения. При высокой интенсивности света ее можно повысить не более, чем до 24о С. Салат является холодолюбивой культурой и высокие температуры способны вызвать формирование цветоноса. Так, оптимальная дневная температура в солнечный день равна 20-23 о С, ночью – 16-18 о С. В пасмурный день – 18-20о С, ночью – 14-16 о С.
Температура субстрата при выращивании рассады и питательного раствора при выращивании взрослых растений должна быть не менее 18оС и составлять 19-22оС. Повышение температуры воздуха более 24оС не повлияет отрицательно на развитие культуры, если получится поддерживать температуру питательного раствора не выше 20оС. Чем выше температура раствора, тем меньше в нем кислорода. При содержании кислорода менее 2 мг/л у растений наблюдается стресс. Поэтому температура раствора выше 24оС провоцирует развитие заболеваний и загнивание корней. Содержание кислорода в питательном растворе должно находиться в диапазоне 4-8 мг/л. Этот уровень достигается с помощью аэратора (воздушного насоса).

Влажность воздуха
В теплице необходимо поддерживать относительную влажность воздуха на уровне 70-75%. Слишком высокая влажность (более 80%) вызывает грибковые заболевания. Допустимая минимальная влажность воздуха в течение короткого времени может составлять 50%, но важно помнить, что как слишком высокая, так и слишком низкая влажность воздуха ограничивает транспирацию. Это препятствует поступлению кальция в дальние клетки, и края листьев салата засыхают. В таком случае следует провести некорневую подкормку нитратом кальция. Для предотвращения слишком низкой влажности в теплицах используют систему испарительного охлаждения воздуха.
Повышение уровня углекислого газа в теплице до 1000-1500 ppm в периоды интенсивного освещения и до 400-600 ppm в периоды с низким освещением ускорит рост салата и формирование его массы.

Питательный раствор
Для хорошего роста зеленой массы салата необходим сбалансированный слабо концентрированный раствор питательных элементов. Для его приготовления нужны качественные водорастворимые удобрения и чистая вода с низким содержанием солей и балластных элементов. Салат не переносит высокую концентрацию питательного раствора.
В зависимости от сезона выращивания (от условий освещения и температуры) состав питательного раствора несколько меняется. При хорошем освещении растениям необходимо больше азота для формирования массы, а в пасмурную погоду требуется больше калия, который предотвращает вытягивание листьев. Таким образом, соотношение азота к калию летом составляет 1 к 1,6; зимой – 1 к 2, а весной и осенью – 1 к 1,7-1,9. Приготавливая питательный раствор, важно помнить, что при слишком высоком уровне азота в салате накапливаются нитраты, а высокая концентрация калия препятствует поступлению кальция в растения. Так, летом содержание макроэлементов в питательном растворе выглядит примерно так: 130 мг/л азота; 40 мг/л фосфора; 210 мг/л калия; 80 мг/л кальция; 55 мг/л магния; 21 мг/л серы. Зимой - 170 мг/л азота; 50 мг/л фосфора; 350 мг/л калия; 100 мг/л кальция; 40 мг/л магния; 32 мг/л серы.
Концентрация питательного раствора зависит от качества исходной воды, а также от времени года. Наибольшая концентрация нужна зимой (Ес = 2,0-2,4 мСм). Летом раствор должен быть более разбавленным для легкого поглощения воды растениями (Ес = 1,2-1,7 мСм), а в переходные сезоны, весной и осенью, Ес = 1,8-2,0 мСм. Кислотность рабочего раствора – 5,8-6,5 ед. в зависимости от наличия бикарбонатов в воде (при большом их содержании кислотность со временем увеличится) и видов используемых удобрений (физиологически кислые постепенно подкисляют раствор).
Растения поглощают питательные элементы неравномерно, и это со временем приводит к нарушению их соотношения в растворе. Поэтому следует каждый день измерять Ес и рН питательного раствора, а один раз в неделю полностью анализировать его состав и при необходимости корректировать содержание макро- и микроэлементов. Один раз в две недели нужно менять раствор на свежий, так как в нем могут накапливаться балластные вещества и отмершие растительные остатки.
Салат убирают, когда он сформировал 6-7 настоящих листьев, имеет высоту 20-25 см и вес 150-300 грамм.
 Соблюдение необходимых требований к выращиванию салата позволит значительно повысить эффективность его производства. Выбирая качественный субстрат, используя сбалансированный питательный раствор и умело управляя основными показателями микроклимата, вы сможете получать высокий урожай зеленой хрустящей зелени круглый год.
 Агроном-консультант компании ТЕХНОНИКОЛЬ, кандидат с.-х. наук Александра Старцева


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::. прочитало: 217 | автор: sadovod | 7 октября 2020 | Комментариев 0 |
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