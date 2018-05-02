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::. Как высадить переросшую рассаду томатов в теплицу | Овощеводство / томаты
Как высадить переросшую рассаду томатов в теплицу
Для того чтобы получить крепкую коренастую рассаду томатов, требуется единовременное соблюдение целого ряда агротехнических условий, что удается осуществить только опытным огородникам. А вот новичкам сразу овладеть таким «мастерством» довольно сложно, и потому они часто получают переросшую рассаду с чрезмерно длинными междоузлиями и тонкими стеблями.
Причиной такого явления служит высокая температура воздуха в помещении, где выращивались томаты, сухость воздуха, чрезмерный полив, несоблюдение режима подкормок растений, а также излишне ранний сев семян на рассаду. Нередко портит картину и неожиданно нагрянувшее похолодание, заставляющее отложить высадку рассады в грунт и приводящее к ее перерастанию. Однако расстраиваться раньше времени не стоит – такие переросшие и вытянувшиеся растения можно попытаться реанимировать и заставить принять нормальный облик, высадив их в грунт по определенной технологии.
За несколько дней до пересадки рассады на грядку, нужно аккуратно перевезти растения на дачный участок. Уже на даче необходимо взять острые продезинфицированные ножницы и обрезать на каждом сеянце семядольные листья, а также несколько нижних листовых пластин таким образом, чтобы придать рассаде более-менее «опрятный» вид. Обрезая настоящие листья, их черешки удаляют не полностью, а оставляют на главном стебле пеньки длиной 0,5-1 см. Стоит помнить, что детерминантные сорта томатов первую цветочную кисть закладывают уже после 5-7 настоящего листа, а индетерминантные разновидности – только после 8-10 листа. Поэтому обрезая настоящие листья на вытянувшейся рассаде, учитывайте этот фактор и излишне не усердствуйте со «стрижкой».
После этого рассаду оставляют на несколько дней в теплице, парнике или под дугами, на которые накинут укрывной материал. За эти 3-5 дней растения адаптируются к новым условиям, а ранки после обрезки листьев подсохнут и затянутся, что в дальнейшем предотвратит проникновение через них инфекций.
На подготовленной грядке на расстоянии 30-35 см друг от друга выкапывают продолговатые лунки глубиной около 15 см. Их длина должна соответствовать оголенной части томатных стеблей плюс высота земляного кома с корнями растений. Лучше соорудить не строго горизонтальные лунки, а слегка наклонные – их дно по отношению к поверхности почвы должно располагаться под углом примерно 30°, причем уклон каждой лунки ряда надо делать в одном направлении.
В эти углубления укладывают растения таким образом, чтобы их макушка с оставшимися листьями после засыпки лунок землей осталась на поверхности почвы. Важно, чтобы макушки всех томатов каждого ряда смотрели в одну сторону – это в дальнейшем упростит уход за кустами. Затем нужно аккуратно приподнять макушки томатов, осторожно переместить их в максимально возможное вертикальное положение и подвязать к опоре. В качестве опоры могут выступать предварительно вбитые в лунки колья или же отрезки шпагата, подвязанные к П-образной шпалере – каждый такой отрезок шпагата с помощью свободной петли закрепляют на стебле одного растения, что часто практикуют при выращивании томатов в теплице.
После подвязки необходимо обильно полить лунки отстоянной и нагретой на солнце водой, при необходимости подсыпать грунт в углубления, чтобы выровнять поверхность, и оставить растения приживаться – через несколько дней на засыпанной землей части стебля «проснутся» спящие почки и выпустят новые корешки.
Переросшую рассаду с предварительно обрезанными листьями можно высаживать и в округлые лунки размером примерно 20х20 см. В данном случае в центр углубления помещают земляной ком с корнями томата, а затем аккуратно загибают оголенный стебель по спирали, прижимая его к стенкам лунки. Для того чтобы стебли томатов были более податливы к таким манипуляциям, стоит отказаться от полива за пару дней до их предполагаемой высадки в грунт. После заглубления стебля необходимо засыпать лунку рыхлой плодородной почвы и обильно пролить ее водой. Верхушки сеянцев с листьями в данном случае также подвязывают к опоре, а поверхность почвы под ними мульчируют органическими материалами.
С целью профилактики поражения растений корневыми и прикорневыми гнилями после полива, но перед мульчированием поверхности грядки целесообразно внести в грунт таблетированный биопрепарат «Глиокладин» или другой подобный фунгицид.
Для пересадки рассады лучше выбрать пасмурный день либо осуществить процедуру в вечернее время. Если погода стоит жаркая, то стоит попытаться сгладить эти неблагоприятные явления для рассады, высаженной в открытом грунте, – установить на грядкой дуги и накинуть на них легкий укрывной материал, который защитит растения от палящих солнечных лучей. Для того чтобы процесс формирования дополнительной корневой системы проходил плодотворно, грунт на грядке не должен пересыхать и переувлажняться – важно постоянно поддерживать его в умеренно влажном состоянии. Для сохранения влаги в почве поверхность грядки можно замульчировать травой, соломой, перепревшими опилками и т.п.
Ирина Кудрина

Посадка рассады томатов в теплицу

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::. прочитало: 179 | автор: sadovod | Сегодня, 09:09 | Комментариев 0 |
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