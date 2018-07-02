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::. Томаты: урожай в июне | Овощеводство / томаты
Томаты: урожай в июне
Не может такого быть, наверняка скажут многие из вас, прочтя этот заголовок. Но это действительно так. В июне в Ленинградской области созрели помидоры на грядке. В лаборатории селекции профессора Ш. Г. Бексеева создан новый, самый скороспелый в мире, сверхранний сорт томата. На Карельском перешейке на грядах к середине июня созрело на каждом растении 80-90% плодов.
Проблема успешного выращивания томата в открытом грунте является одной из самых актуальных в северо-западном регионе Нечерноземья. Как известно, томат относится к самым любимым овощным культурам почти каждого владельца дачного участка. Но немногим из них удается ежегодно получать плоды, созревшие на кустах, и тем более - высокий урожай.
Правда, выведенные ранее скороспелые сорта Невский, Балтийский, Ладога, Памяти Вавилова, Моечка и особенно сорт Фонтанка в значительной степени решают эту проблему. Но нужны сорта еще более скороспелые, холодостойкие и не подверженные поражению самой опасной болезнью - фитофторозом или хотя бы избегащие заболевания благодаря очень ранним срокам созревания (до начала распространения инфекции возбудителем).

Процесс выведения нового сорта был очень долгим. Пришлось затратить много лет труда в поисках путей решения этой задачи. Обычные методы селекции не давали положительных результатов. Лишь после разработки нового оригинального и сложного метода удалось получить принципиально новый исходный материал - сверхранние карликовые, быстро развивающиеся формы растений, со свойством хорошей завязываемости плодов в неблагоприятных условиях и их полного созревания на грядах в самые ранние сроки.
Использование такого селекционного материала в гибридизации с другими нашими раносозревающими сортами позволило получить самый скороспелый сорт томата. Он еще не имеет официального названия. Правда, коллеги и друзья предварительно дали ему имя автора.
Растения нового сорта имеют небольшую высоту, достигающую лишь 20-30 см. Куст штамбовый, очень компактный, рано зацветающий. Уже в рассадном возрасте у него завязываются плоды, хотя растения растут в горшочках диаметром 8-10 см. Поэтому рассаду высаживают в открытый грунт уже с мелкими плодиками.
Благодаря этим качествам семена нового сорта можно высевать раньше обычно рекомендуемых сроков - в первых числах марта, а не 15-20 числа.
Семена за несколько дней до посева следует предварительно прорастить на влажной бумажной салфетке. Это гарантирует их стопроцентную всхожесть. Сеять можно в маленькие бумажные или другие ячейки (4x4 см или 5x5 см), заполненные плодородным грунтом на глубину 2-3 мм. В них семена растут целый месяц и даже больше, а затем их пересаживают вместе с горшочком в пластмассовые стаканчики диаметром 8 или лучше 10 см и высотой 10-12 см. Дно должно быть продырявленным, чтобы излишняя вода при поливе не задерживалась. Через 45-50 дней после посева рассада обычно зацветает.
Цветущие растения периодически нужно потряхивать, чтобы лучше высыпалась пыльца из пыльников и опылялись цветки. Образовавшиеся мелкие плодики хорошо растут в комнатных условиях на освещаемых солнцем подоконниках и не опадают. Чтобы рассада сохранила активность роста и образовавшиеся завязи продолжали увеличиваться, их следует подкармливать растворами со слабой концентрацией сложных минеральных удобрений, а затем поливать водой.
Рассаду нового сверхраннего сорта томата можно рано высаживать в грунт, предварительно подвергнув ее хотя бы слабой предпосадочной закалке. Растения хорошо приживаются и сразу же продолжают рост.
В нынешнем году новый сорт был высажен в центре Карельского перешейка 10 мая. Петербуржцам известно, что в течение всего мая и первой недели июня стояли холодные дни, периодически возникали ночные заморозки (2-3°С). Поэтому растения пришлось укрывать в это время двойным слоем полиэтиленовой пленки. Все высаженные растения выдержали суровые климатические испытания, и первые сформировавшиеся плоды начали созревать в первых числах июня - через три недели после высадки.
Каждое растение сорта занимает очень мало места, поэтому расстояние между рядами и между растениями в ряду при посадке составляет всего 25 см. На одном квадратном метре размещают по 20 растений, хотя можно высаживать их и еще более запущенно. Почва должна быть плодородной, с глубиной культурного слоя не менее 22-25 см и хорошо удобренной сложными минеральными или азотными, калийными и фосфорными удобрениями.
В таких условиях, благодаря интенсивному росту, растения не только рано начинают созревать, но и отличаются быстрыми темпами плодоношения. Несмотря на столь плотную густоту посадки, к середине июня (до 15 июня) на каждом растении созрело приблизительно по 250-300 г плодов красивой, идеально шарообразной формы, весом по 30-40 г. Все они одинаковы по весу и форме. Растения не образуют нетоварных плодов.
Урожай зрелых плодов в столь ранние сроки составляет в среднем 4-5 кг с 1 м2, но может достигать и значительно большей величины. Это зависит от качества рассады, плодородия почвы, ранних сроков высадки и правильного ухода за растениями.
При таком раннем и полном вызревании растений нового сорта, естественно, практически никакая болезнь не представляет для них опасности. За целый месяц до времени распространения фитофторы весь урожай созревает и будет собран.
Теперь предстоит интенсивная работа по ускоренному размножению и поддержанию в биологической чистоте сверхраннего, холодостойкого сорта томата, а читателям газеты предлагаем принять участие в подборе названия для него.
Ш.БЕКСЕЕВ, профессор
Газета «САДОВОД» 1997 г
От редакции: Данный сорт получил название «Гаяс Бексеев»
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::. прочитало: 39 | автор: sadovod | Сегодня, 12:17 | Комментариев 0 |
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