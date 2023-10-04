Выставка “Нетипичный Садовод”

Дорогие друзья, у нас отличные новости!

20 и 21 октября, с 10 до 19, на площадке “Экспоцентр”, в г. Москва, состоится выставка “Нетипичный Садовод”.



Особенность мероприятия состоит в том, что организатор, блогер и телеведущая Анна Акинина, второй год подряд, собирает на одной площадке всех тех, кто интересуется и живет всем тем, что связано с садом, огородом и загородной жизнью.



Здесь объединяются все: производители семян и удобрений, популярные блогеры и телеведущие, а также простые дачники любители и профессионалы.



Выставка “Нетипичный Садовод” - это отличная возможность познакомиться с новинками продукции от самых известных российских производителей и приобрести это все по выгодным ценам, встретиться с вашими кумирами с разных площадок соцсетей, да и просто провести время интересно и позитивно.



Кстати, на мероприятии пройдет открытая конференция, где эксперты расскажут много полезного, поделятся опытом и ответят на вопросы гостей.



Так что рекомендуем провести следующие пятницу и субботу с пользой!

Все подробности о выставке вы сможете найти на ее сайте.

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