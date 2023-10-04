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::. Выставка “Нетипичный Садовод” | Выставки для садоводов / Выставки в Москве
Выставка “Нетипичный Садовод”
Дорогие друзья, у нас отличные новости!
20 и 21 октября, с 10 до 19, на площадке “Экспоцентр”, в г. Москва, состоится выставка “Нетипичный Садовод”. 

 Особенность мероприятия состоит в том, что организатор, блогер и телеведущая Анна Акинина, второй год подряд, собирает на одной площадке всех тех, кто интересуется и живет всем тем, что связано с садом, огородом и загородной жизнью.

 Здесь объединяются все: производители семян и удобрений, популярные блогеры и телеведущие, а также простые дачники любители и профессионалы.

 Выставка “Нетипичный Садовод” - это отличная возможность познакомиться с новинками продукции от самых известных российских производителей и приобрести это все по выгодным ценам, встретиться с вашими кумирами с разных площадок соцсетей, да и просто провести время интересно и позитивно. 

 Кстати, на мероприятии пройдет открытая конференция, где эксперты расскажут много полезного, поделятся опытом и ответят на вопросы гостей.

 Так что рекомендуем провести следующие пятницу и субботу с пользой!
Все подробности о выставке вы сможете найти на ее сайте.
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::. прочитало: 76 | автор: sadovod | Вчера, 18:25 | Комментариев 0 |
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