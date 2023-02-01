



::. Как правильно подготовить семена к посеву | --- Как правильно подготовить семена к посеву

Долгий путь к урожаю начинается с семян. И только качественные и хорошо подготовленные к посеву семена являются залогом высокого урожая. Какие семена необходимо подготовить к посеву, как правильно это сделать, и семена каких культур лучше проверить на всхожесть, и опять же, как правильно это сделать?



В настоящее время в продаже имеются семена, обработанные производителем и помещенные в питательную оболочку - дражированые семена. Если вы приобрели такие семена, то их не надо никак обрабатывать. Их сеют сухими.

А необработанные семена следует подготовить к посеву.

И начинают отбор семян с визуальной оценки: выбирают для посева самые крупные, неповрежденные.

Но и среди лучших по внешним признакам семенах возможны скрытые дефекты: в первую очередь – это вирусные инфекции, а также недостаток составных биохимических веществ.

Чтобы обезопасить семена от вирусных инфекций необходимо произвести их обеззараживание.

Для процедуры обеззараживания семян существуют специальные препараты. Одним из таких является серебромедин. Одним из старых народных способов обеззараживания является протравливание семян в 1 %-м растворе марганцовки в течение 20 мин. После этой процедуры семена промывают в проточной воде. При этом способе возможна задержка обычных сроков всходов до 2 суток.

Надежным способом устранения вирусной инфекции на семенах является термообработка. Семена в марлевом мешочке на 20 мин погружают в горячую воду, нагретую до 50…52 оС. Очень важно при термообработки соблюдать температурный режим. При более высоких температурах возможна потеря всхожести семян, при пониженной температуре данный способ будет малоэффективным. В домашних условиях для данного способа лучше использовать обычный термос. Затем семена остужают холодной водой и подсушивают до сыпучести.

После обеззараживания приступают к обработке семян микроэлементами или стимуляторами роста.

Старым, проверенным способом обработки семян, является обработка семян в настое золы. В золе нет только азота, а присутствуют все остальные необходимые растению макро и микроэлементы. Для обработки семян берут 1 ст. л. золы на пол-литра воды, перемешивают и настаивают сутки.

Затем в полученный раствор погружают в марлевом мешочке семена на 4–5 ч. После этих процедур семена не промывают, а приступают к посеву или проращиванию.

Обработанные, таким образом семена можно сеять в грунт, а можно предварительно прорастить, и посеять уже пророщенные семена.

Для прорастания семян необходимы 3 фактора: тепло, влага и воздух. Чтобы семена были обеспечены всем необходимым, их можно поместить во влажную салфетку или ткань. Чтобы влага быстро не испарялась, ткань с семенами помещают в полиэтиленовый пакет и затем убирают в теплое место, где оптимальная температура воздуха для большинства культур от 22 до 25оС.

Как только семена проклюнутся, приступают к посеву.

Для туго всхожих семян, содержащих эфирные масла, таких, как морковь, укроп и другие можно применить барботирование. Для этого можно использовать аквариумный компрессор. Семена помещают в сосуд с водой, туда же опускают аквариумный распылитель воздуха, и включают компрессор, и оставляют в рабочем состоянии его на 24 часа. Затем воду сливают через ситечко.

Барботирование снимает действие находящихся в семени ингибиторов, задерживающих их прорастание, обеспечивает более дружное и быстрое прорастание семян.

Туго всхожие семена желательно перед посевом проверить на всхожесть. Ведь, например, если семена моркови, потерявшие всхожесть, посеять в начале мая, то огородники узнают, что семена не качественные, лишь через месяц, когда повторный посев производить будет уже поздновато.

А чтобы проверить семена на всхожесть, необходимо часть семян поместить во влажную салфетку или ткань, и убрать в полиэтиленовый пакет точно так же, как мы ранее и проращивали семена. Через несколько дней, в зависимости от температуры воздуха, можно будет сделать выводы о качестве семян, и определить процент их всхожести.







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::. прочитало: 125 | автор: sadovod | Вчера, 17:36 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.