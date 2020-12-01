



::. Лабазник вязолистный: лекарство, медонос, украшение | Зелёная аптека Лабазник вязолистный: лекарство, медонос, украшение

Знакомство с местными обычаями мы начинали как обычно - приглашали к вечернему чаю у костра местных пастухов, угощали своими настойками и чаями и выспрашивали их местные тайны и имена местных знахарей. В первый же вечер нас угостили ароматнейшим медовым чаем (они называли его "из медунки болотной"). Оказалось, что это лабазник вязолистный.

На следующий вечер мы тоже попробовали приготовить такой чай, но пить его, мало кто смог - был аптечный запах сильного противовоспалительного вещества метилсалицилата. Кто лечил ревматизм, подагру, полиартрит аптечными мазями, тот знает его запах. Секрет оказался простым - настаивать его цветы нужно в холодной воде, видимо, метилсалицилат растворяется только в горячей. Нужно делать то же самое, если готовите вино на цветах лабазника (кстати, цветочные вина более экономны по сравнению с фруктовыми за счет нектара и, конечно же, более полезны и лечебны - на 4 литра вина необходимо всего 1 кг сахара). Местные вина мы, конечно же, попробовали - и "аптечные", и ароматные. Кто хотел чего-нибудь более лечебного - сутки настаивал 1 плотно набитую литровую банку цветов на 3,5 литра кипятка. Кто хотел более ароматного - настаивал их двое-трое суток на холодной воде (обязательно в закрытой посуде), отжимали, отдельно варили сироп (0,5 л воды на 1 кг сахара) с 1 -2 лимонами (или добавляли 1-2 чайные ложки лимонной кислоты), холодным смешивали с настоем, добавляли 8-10 немытых изюминок, держали 1-2 дня в теплом месте, а потом закупоривали с водяной пробкой (после окончания брожения - обязательно слить с осадка).



У лабазника хорошая медопродуктивность, причем с восхитительным ароматом.

К условиям выращивания лабазник изюзник не требовательны, но лучше растут на богатых грунтах при хорошей или умеренной влажности. Высевать лучше осенью или ранней весной на глубину 1-2 см с междурядьями 40-50 см. Собирают траву и цветы в июле, корни осенью или весной до отрастания. Хранить в закрытой таре.

Семена лабазника пытался собирать в природе, но т. к. он растет на границе сенокосных угодий, то зачастую до созревания семян его побеги не достаивали. Поэтому завел его в своей коллекции, и теперь нет проблем с ежегодным сбором свежих семян.



Есть в лабазнике еще одно полезное свойство - это растение прекрасно выглядит в композициях у водоема, на клумбе или миксбордере. Это настоящая находка для ландшафтного архитектора. И это не только мое открытие. В прошлом году получил от знакомого коллекционера растений лабазник с нежно-розовым цветом! Природная форма имеет бело-желтые цветы. Кто-то когда-то отобрал эту форму и ввел в культуру под латинским названием лабазника Filipendula. Мощные стебли с резными листьями, увенчанные соцветиями мельчайших, словно розовое облачко, неисчислимых цветочков, стали достойным украшением участка. А для имеющих пчел добавим, что лабазник - прекрасный медонос.

М. Гуменюк,

садовод-любитель

г. Брянск

Газета «САДОВОД»





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::. прочитало: 114 | автор: sadovod | Вчера, 11:31 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.