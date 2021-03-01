

::. Зерновые и крупяные культуры | Зелёная аптека Зерновые и крупяные культуры

Многообразно царство растений. Но, пожалуй, самую большую услугу цивилизации оказали зерновые и крупяные культуры, позволив человеку обеспечить себе стабильное питание и, следовательно, наибольшую численность популяции в царстве животных. Так как же можно использовать семена?



Проростки семян – ценный продукт питания.

Семена тщательно промойте, положите в банку, замочите на время, указанное в таблице, залейте водой на 7-8 см. Воду слейте, семена тщательно промойте и оставьте в той же посуде без воды, распределив их тонким слоем в 1 см. Семена прикройте крышкой или пленкой, содержите их во влажном состоянии, не давая сохнуть. Поставьте посуду с проростками в теплое место, обязательно промывайте их под струей холодной водопроводной воды через марлю или сито не менее 2 раз в день. В последние 1-2 дня проращивания выставьте на свет проростки культур, помеченных (*) в таблице. Следите, чтобы проращиваемые семена все время были чистыми и имели здоровый вид. Если появились поврежденные проростки, сразу же удаляйте их. Готовые проростки употребляйте в свежем виде для салатов и бутербродов, а также в супах, омлетах и других блюдах. Рекомендуем использовать смеси проростков из различных культур. Не превышайте сроков проращивания семян. Готовые проростки храните в холодильнике не более 2-3 дней.



Проростки семян – прекрасный корм для домашних животных и птиц.

Семена злаковых трав (овес, пшеница, ячмень, рожь) проращивают для получения зеленого корма для домашних животных и птиц, скармливая их, когда зелень достигает высоты 3-7 см. Для этих же целей используют специальные травосмеси овса или других злаков, а также семена котовника или других пряно-вкусовых растений. Зеленый корм позволяет сбалансировать питание братьев наших меньших, оздоравливает, пополняет витаминами их организм.



Зеленое удобрение Озимые и яровые зерновые (овес, пшеница, ячмень, рожь) высевают на садовых участках на сидеральные цели и для борьбы с нематодами и обогащения почвы органическими веществами. Норма высева 1,9-2,6 кг на сотку, семена заделывают на глубину 2-4 см. В зависимости от плодородия почвы перед обработкой почвы вносят 0,45-0,6 кг азотных, 0,6 – фосфорных, 0,45-0,9 кг калийных удобрений на сотку. Посев производят весной, по готовности почвы, или летом, сразу после уборки предшествующей культуры (озимые в августе–начале сентября). Зеленую массу заделывают в почву при ее максимальном развитии и обязательно до заморозков. Для этих же целей используют пожнивные посевы, например, рапса. Посеяв его даже после уборки картофеля, в сентябре, через месяц с небольшим вы получите приличный урожай зеленой массы. Заделав его путем перекопки до сильных заморозков, вы обеспечите питанием микрофлору почвы, которая отблагодарит вас, повысив плодородие земли. А накормленная земля, в свою очередь, родит богатый урожай овощей, фруктов и цветов.

В. Алексеев, канд. с.-х. наук







Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Как самому заготовить семена помидоров?

Как стратифицировать семена семечковых и косточковых культур

СЕМЕНА НА БУМАГЕ

Капуста квашеная в банке

ЧЕРЕМША ИЗ ЧЕСНОЧНЫХ СТРЕЛОК

::. прочитало: 77 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.