







::. Почвосмеси для домашнего огорода | На подоконнике Почвосмеси для домашнего огорода

Если у вас нет дачного участка, но есть желание выращивать свои овощи, то выход есть: можно создать домашний огород, т.е. огород в своей квартире

Для посевов и посадок овощных культур в квартире необходимо выполнить два основных условия. 1. Запастись рассадочными ящиками, различными контейнерами, горшками, т.е. необходимо иметь тару, в которой вы будете выращивать овощные растения. 2. Приготовить почвенные смеси. Они должны содержать достаточное количество питательных элементов, быть влагоемкими, воздухопроницаемыми и соответствовать конкретным видам овощных растений.

Сегодня мы и поговорим о составах почвосмесей для домашнего огорода.

Первый вариант. Почвенные смеси составляем сами. При составлении почвенных смесей в качестве компонентов опытные огородники берут такие составляющие. Для тыквенных культур (огурец, кабачок): садовая, дерновая земля - 40-75 %; навозный перегной - 20-35 %; торф низинный - 20-40 %. Для томатов, перца: садовая, дерновая земля - 40-70 %; навозный перегной - 20-30 %: торф низинный - до 20 % или кварцевый песок - 10 %. Для капусты, салата: садовая, дерновая земля - 40-50 %; навозный перегной - 40-60%: торф - до 20%.

Самый большой дефицит для горожан - это навозный перегной: если на даче нет запасов навоза, то достать его сложно.

В эти почвенные смеси нужно внести также минеральные удобрения (см. табл.).

В настоящее время на прилавках специализированных магазинов имеется большое количество почвенных смесей (грунтов) для выращивания рассады, они продаются как в виде отдельных компонентов (садовая земля, торф), так и готовых микропарников, специальных смесей для огурцов, томатов, перцев.

Второй вариант. Приобретаем почвосмеси в магазине. При покупке почвенных смесей надо проверить дату выпуска и срок годности; ознакомиться с составом грунта (садовая земля, торф или что-то другое); обратить внимание на содержание питательных элементов, кислотность почвосмеси.

На некоторые грунты производитель вообще не дает состава почвосмеси и данных о запасе питательных элементов, ссылаясь на коммерческую тайну. Эти данные обязательно содержатся в сертификате на продукцию, его вы можете попросить у продавца. Отдельные производители (честные, но не очень ответственные) приводят данные, но указывают большие диапазоны изменения параметров. Я бы воздержался от приобретения таких почвосмесей. Для домашнего огорода лучше всего подойдут смеси, у которых содержание азота -150-200 мг/л, фосфора и калия - 300-400 мг/л. а само соотношение N:Р:К -1:2:2.

При составлении почвенных смесей можно применять весь спектр органических (навоз, перегной, компосты) и минеральных удобрений (см. табл.). Однако практический опыт показывает, что в городских условиях лучше всего и проще всего применять минеральные удобрения

Особенно широк спектр удобрений "Рекорд". Оно выпускается под определенные виды овощных культур (огурец, томат, морковь, капуста и т.д.) в небольших упаковках и очень удобен как при внесении в качестве основного удобрения при посадках, так и дополнительного удобрения при подкормках.

Заготовленные или закупленные смеси достают из упаковок, смешивают в заданной пропорции в большой емкости (тазу), а затем наполняют ими посадочную тару (ящики, ведра, горшки), слегка прижимая почвенную смесь и не допуская образования пустот. После этого на поддонах или других емкостях смесь хорошо увлажняют (на каждый литр по 100-150 мл воды). Уровень смеси в посадочных емкостях должен быть на 1,5-2 см ниже верхнего края емкости.

После подготовки почвосмесей и посадочных емкостей можно приступать к посевам и посадкам овощных культур на вашем городском огороде. А. Кузнецов

Газета «САДОВОД»



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::. прочитало: 79 | автор: sadovod | Сегодня, 10:51 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.