

::. Март для домашних растений | На подоконнике Март для домашних растений

Март – лучшее время для пересадки и перевалки многих комнатных растений. Не стоит пересаживать цветущие растения, подождите до окончания цветения. Если растение имеет болезненный вид, рост его угнетен или загнили корни, пересадите его в горшок меньшего размера с легкой песчаной почвой. Если земля для пересадки куплена в магазине, а выбор различных земель для посадки очень большой, обязательно нужно будет добавить в определенной пропорции дерновую землю и песок – в зависимости от вида растения, которое нуждается в пересадке.

Первое время пересаженные растения держите на светлом теплом месте, поливайте очень умеренно и не подкармливайте, пока они не развернут новые листья. Кактусы начинайте подкармливать не раньше, чем через неделю после пересадки. Вытянувшиеся за зиму побеги у фикуса, олеандра и других растений укоротите, а часть их удалите. Это способствует активному росту молодых побегов и цветению. Хорошо растущие и цветущие растения начинайте подкармливать. Не пересаженным в этом году культурам тоже давайте подкормки один раз в 2-3 недели полным минеральным удобрением (0,1-0,3%-й раствор), добавляя его в воду для полива.

Пора доставать из подвала горшечные растения с опадающими на зиму листьями (гортензии, фуксии, розы и др.). Поставьте их ближе к свету, чаще опрыскивайте, чтобы не допустить появления вредителей. Если земляной ком в горшке сильно пророс корнями, пересадите растение в горшок большего размера. С появлением первых цветков подкармливайте растения. Посейте семена глоксиний, сенполий, стрептокарпуса, декоративного перца и др. Почву приготовьте рыхлую, без примеси перегноя и удобрений. Большинство комнатных растений предпочитает слегка кислую почву – pH 5-6. У кливии заканчивается период покоя. Теперь ее надо поставить в более светлое место, поливать и еженедельно подкармливать 0,1%-м раствором полного минерального удобрения.

Отцветшие цикламены не поливайте, пока они постепенно не потеряют листья. Период покоя клубней этих растений продолжается до поздней осени. В это время корни не отмирают. Поэтому клубни не вынимайте из земли, а землю не доводите до полного пересыхания. Если кто-то захочет создать цветник из пряных трав, посейте душицу, чабер садовый, мелиссу лимонную, иссоп обыкновенный и др. Против возможного появления вредителей опрыскивайте листья и стебли простой и мыльной водой. При обнаружении тли, щитовки, клеща растения обмойте сначала чистой водой, а затем обильно опрыскайте мыльной (10 г мыла на 1 л воды) с добавлением табака, махорки, пиретрума (1-2 ч. л. на 0,5 л воды).

А. Гринталь, канд. биол. наук

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::. прочитало: 102 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.