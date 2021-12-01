



::. Огород в квартире | На подоконнике Огород в квартире

Выращивание овощных культур прямо на подоконнике - занятие довольно популярное. Люди круглый год едят овощи, а их выбор впечатляет. А с эстетической точки зрения, некоторые выглядят довольно привлекательно, и ваш зеленый уголок будет выглядеть очень живописно. Главное, не перегружать интерьер и грамотно подбирать растения, надо учитывать, что отдельные культуры могут вызывать аллергию. Не стоит игнорировать и санитарно-гигиенические нормы. Не стоит переливать растения, это вредно для растений, да и возможно стекание её на нижние этажи.

Для домашнего огорода подойдет окно, балкон или лоджия, которые выходят на южную, юго-восточную или юго-западную стороны. Подоконник рекомендуется занимать светолюбивыми культурами с продолжительным периодом выращивания - помидорами, огурцами, перцем. Правая сторона западного окна или левая сторона восточного, как наиболее освещенные зоны, подойдут для рассады или молодых растений.

Если подоконник узкий, то его расширяют посредством прикрепления к ним досок, ширина которых 25-30 см, а также установки ящиков на кронштейнах. Ящики следует ставить внизу подоконника или сбоку, в 2-3 яруса. Рекомендуемое расстояние между ящиками - от 40 до 50 см. А небольшие плошки, ящики с сеянцами размещают рядом со стеклом на висячих полочках. Для этой цели предпочтительно использовать емкости из прозрачных материалов, например, стекла или пластмассы, чтобы растения, находящиеся ниже, меньше затенялись.

Подвесные столики, полки или подставки - хороший вариант для размещения листовых и пряно-вкусовых овощных культур. Для бобовых растений подойдут кашпо.

Не последнюю роль играет и тара. Каждое растение требует специальной емкости. Самый удобный вариант - разнокалиберные ящики из пластмассы. Не менее популярный вариант - ящики, изготовленные из досок сосны или ели. Их толщина -1,5-2 см, высота 8-12 см для рассады или 12-20 см - для взрослых культур. Такие параметры, как длина и ширина пропорциональны площади подоконника.

На дне ящиков делают отверстия, в которые будет стекать вода. А для того, чтобы дно не слишком плотно примыкало к подоконнику, снаружи к нему прибивают планки. Ящики из дерева не рекомендуется красить масляной краской. А если хотите придать им декоративности, то прижгите паяльной лампой. Подойдет и газовая горелка.

Для выращивания овощей дома приемлемо использовать кадки из дерева или пластмассы, керамические или пластиковые горшки, мешки торфа или перлита, горизонтально положенные на поддон или обычные ведра.

Рассаду рекомендуется выращивать в торфоблоках, торфо-перегнойных или полиэтиленовых горшочках, фото ванночках, и даже полиэтиленовых и молочных пакетах. Емкость ставят на поддоны, высота которых 2-5 см. На дно тары, в которой предполагается выращивать растение, выкладывают дренажем из кирпича, речного песка или гравием, после чего наполняют ее почвенной смесью.

Такую смесь нужно приготовить ранней весной или летом. Для этой цели используйте перегнойную, дерновую, лесную или листовую землю. Компоненты смешивают и укладывают в пакеты или ящики и хранят до использования на балконе или в подвале. Если почвосмесь не приготовлена, ее можно купить в магазине.

С ноября по февраль, когда темнеет рано, используют искусственное освещение люминесцентные лампы дневного света, излучающие свет, по составу сходный с естественным.







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::. прочитало: 61 | автор: sadovod | Сегодня, 08:30 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.