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::. Свежая зелень на подоконнике | На подоконнике
Свежая зелень на подоконнике
И не только щавель. Молодые листья свеклы для ботвиньи, ароматную петрушку, сельдерей и уж, конечно, зеленый лук - все это можно иметь среди зимы, если отвести под «огород» широкие светлые подоконники в не слишком теплой комнате.
Почвосмесь для огорода заготавливают заранее, осенью. И тогда же отберите для зимнего домашнего «огорода» овощи. Обрежьте у них ботву так, чтобы не повредить верхушечных почек (оставьте черешки длиной полсантиметра) и сохраните их свежими в погребе.
Высадите луковицы в ящики высотой 10-12 см вплотную одну к другой и засыпьте сантиметровым слоем земли. Не следует поливать огород холодной водой из-под крана, поливайте отстойной, теплой водой, так овощи быстрее прорастут. В теплых помещениях перо вырастит быстрее, уже через 20-30 дней, но в этом случае будет тонким, бледным. В более прохладном помещении, где температура воздуха будет 10 – 15°С урожай будет крепче, но собрать вы его сможете только через 40-50 дней.
Петрушку надо высадить с площадями питания 2x5 см, сельдерей - 4 х 10. Если корни для ящика длинны, разместите их наклонно или слегка подрежьте. Верхушки не закапывайте, они должны оставаться открытыми. До появления всходов не поливайте их и держите при температуре около 15°С, пока не появятся первая зелень.
Оптимальные сроки для посадки мелкой свеклы – вторая половина зимы. Урожай листьев можно будет получить уже через месяц, а посадка и уход такой же, как и у петрушки и сельдерея.
Корешки щавеля закапывают, оставляя на поверхности верхушечную почку. Посадки производят рядами с междурядьями около 8 см. Урожай витаминных зеленых листьев для вкусных щей можно будет собирать ежемесячно. Оптимальная температура в помещении - 15-18°С.
Уход – это регулярные поливы и рыхление «грядок». Щавель и лук при необходимости можно подкормить аммиачной селитрой, растворив её в воде из расчета 20 г на 1 м2.
С. Лисицына, агроном
Газета «САДОВОД»




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::. прочитало: 67 | автор: sadovod | Сегодня, 11:07 | Комментариев 0 |
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