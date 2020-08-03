

::. Оказание первой помощи при травме | Дачный досуг Оказание первой помощи при травме

При ушибах, когда повреждаются мелкие сосуды или иные ткани без нарушения целостности кожи появляется кровоподтек и боль.

Боль при ушибе длится от нескольких минут до суток. При ушибе нервных стволов (ушиб локтевого нерва и др.) боли резкие и продолжаются более суток. При ушибе суставов, если кровь изливается в полость сустава, появляются резкие боли при движении и сустав отекает.

Первая помощь: покой и холод.

При травме сустава наложите тугую повязку. Облегчает боль компресс (распарьте несколько листьев подорожника и приложите к ушибленному суставу и др.). Можно втереть раздражающую мазь типа випратокс, финалгон, бальзама «Золотая звезда».

При травмах нерва - облегчает боль вольтареновая или бутадиеновая мазь. Наносите ее на больное место несколько раз в день.

Переломы. При переломах появляется резкая боль в месте травмы, усиливающаяся при движении, патологическая подвижность костей, хруст обломков, деформация конечности и др.

Переломы бывают открытые, когда нарушена целостность кожи, и закрытые, без нарушения целости кожи.

Диагностика перелома несложная, за исключением перелома ключицы у детей и перелома шейки бедра в пожилом возрасте.

Первая помощь: Иммобилизация отломков кости, для чего прибинтуйте конечность к гладкому продолговатому предмету с захватом выше- и нижестоящих суставов для удержания отломков и профилактики болевого шока при доставке пострадавшего в больницу.

Ногу прибинтовывайте к шине в разогнутом положении, руку, согнув в локтевом суставе. Шиной может служить доска, фанера, тугая марлевая повязка; если ничего этого нет, то можно хотя бы прибинтовать больную ногу к здоровой.

Дайте пострадавшему обезболивающее, какое у вас найдется. На зону перелома положите пузырь со льдом или холодной водой, чтобы уменьшить кровоизлияние в ткани и тем самым уменьшить боль.

Если перелом открытый - обработайте кожу вокруг раны спиртовым раствором йода или другой дезинфицирующей жидкостью и наложите стерильную марлевую повязку, а затем наложите шину.

Вывих - это смещение суставных концов костей с нарушением соприкосновения суставных поверхностей. При вывихе появляется резкая боль в суставе с момента травмы, неправильное положение конечности, деформация сустава и невозможность движения в суставе.

Первая помощь: Дайте пострадавшему обезболивающее средство, с помощью шины или повязки фиксируйте положение конечности и отправьте в больницу.

Раны - это повреждение кожи и тканей с появлением боли, кровотечения. Раны бывают рубленные, ушибленные, колотые, резаные, рваные, укушенные, огнестрельные.

В домашних условиях могут быть излечены лишь неглубокие раны без сильного кровотечения. В остальных случаях пострадавшего необходимо отправить в больницу.

При неглубоких ранах в домашних условиях рану необходимо промыть дезинфицирующим раствором или кипяченой водой, кожу вокруг раны обмыть с мылом, края раны смазать спиртовым раствором йода, спиртом или любой спиртовой настойкой.

Г. Лавренова, докт. мед. наук

Газета "САДОВОД"







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::. прочитало: 128 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.