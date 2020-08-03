|Оказание первой помощи при травме
При ушибах, когда повреждаются мелкие сосуды или иные ткани без нарушения целостности кожи появляется кровоподтек и боль.
Боль при ушибе длится от нескольких минут до суток. При ушибе нервных стволов (ушиб локтевого нерва и др.) боли резкие и продолжаются более суток. При ушибе суставов, если кровь изливается в полость сустава, появляются резкие боли при движении и сустав отекает.
Первая помощь: покой и холод.
При травме сустава наложите тугую повязку. Облегчает боль компресс (распарьте несколько листьев подорожника и приложите к ушибленному суставу и др.). Можно втереть раздражающую мазь типа випратокс, финалгон, бальзама «Золотая звезда».
При травмах нерва - облегчает боль вольтареновая или бутадиеновая мазь. Наносите ее на больное место несколько раз в день.
Переломы. При переломах появляется резкая боль в месте травмы, усиливающаяся при движении, патологическая подвижность костей, хруст обломков, деформация конечности и др.
Переломы бывают открытые, когда нарушена целостность кожи, и закрытые, без нарушения целости кожи.
Диагностика перелома несложная, за исключением перелома ключицы у детей и перелома шейки бедра в пожилом возрасте.
Первая помощь: Иммобилизация отломков кости, для чего прибинтуйте конечность к гладкому продолговатому предмету с захватом выше- и нижестоящих суставов для удержания отломков и профилактики болевого шока при доставке пострадавшего в больницу.
Ногу прибинтовывайте к шине в разогнутом положении, руку, согнув в локтевом суставе. Шиной может служить доска, фанера, тугая марлевая повязка; если ничего этого нет, то можно хотя бы прибинтовать больную ногу к здоровой.
Дайте пострадавшему обезболивающее, какое у вас найдется. На зону перелома положите пузырь со льдом или холодной водой, чтобы уменьшить кровоизлияние в ткани и тем самым уменьшить боль.
Если перелом открытый - обработайте кожу вокруг раны спиртовым раствором йода или другой дезинфицирующей жидкостью и наложите стерильную марлевую повязку, а затем наложите шину.
Вывих - это смещение суставных концов костей с нарушением соприкосновения суставных поверхностей. При вывихе появляется резкая боль в суставе с момента травмы, неправильное положение конечности, деформация сустава и невозможность движения в суставе.
Первая помощь: Дайте пострадавшему обезболивающее средство, с помощью шины или повязки фиксируйте положение конечности и отправьте в больницу.
Раны - это повреждение кожи и тканей с появлением боли, кровотечения. Раны бывают рубленные, ушибленные, колотые, резаные, рваные, укушенные, огнестрельные.
В домашних условиях могут быть излечены лишь неглубокие раны без сильного кровотечения. В остальных случаях пострадавшего необходимо отправить в больницу.
При неглубоких ранах в домашних условиях рану необходимо промыть дезинфицирующим раствором или кипяченой водой, кожу вокруг раны обмыть с мылом, края раны смазать спиртовым раствором йода, спиртом или любой спиртовой настойкой.
Г. Лавренова, докт. мед. наук
Газета "САДОВОД"
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